Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Próbował zabić żonę. Trwa obława za tym mężczyzną

Policja szuka 63-letniego Józefa Kozoduja
Trwają poszukiwania po usiłowaniu zabójstwa
Źródło: tvn24.pl
Policja szuka 63-letniego Józefa Kozoduja, podejrzewanego o atak na swoją żonę w Suchowoli w gminie Osiek (woj. świętokrzyskie). Sprawca uciekł do lasu. W poszukiwania zaangażowanych jest ponad 100 policjantów i strażaków.

W środę policja opublikowała zdjęcie mężczyzny, pełny rysopis i apel o pomoc. Według ustaleń funkcjonariuszy w poniedziałek, 22 września, poszukiwany 63-latek zaatakował swoją żonę na terenie posesji w Suchowoli w gminie Osiek w powiecie staszowskim. 52-letnia kobieta z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Informację o poszkodowanej leżącej na podwórku przekazał sąsiad, a na miejsce skierowano patrol i służby medyczne. Wstępnie ustalono, że atakujący po zdarzeniu uciekł w kierunku pobliskiego lasu.

Policja apeluje, aby każda osoba, która widziała poszukiwanego lub zna jego miejsce pobytu, niezwłocznie skontaktowała się z najbliższą jednostką lub zadzwoniła pod numer alarmowy 112.

Sprawca po ataku uciekł do lasu
Sprawca po ataku uciekł do lasu
Źródło: Świętokrzyska policja

Zarzut usiłowania zabójstwa

Prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, podkreślił przed kamerą TVN24, że stan poszkodowanej kobiety jest stabilny.

- Do ataku doszło z powodu konfliktu na tle rodzinnym. Poszukiwany usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa, za które grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności - zaznaczył prokurator.

Dodał, że śledczy skierowali do Sądu Rejonowego w Staszowie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego w celu wydania postanowienia o poszukiwaniu go listem gończym.

- W tej chwili trwa zabezpieczanie dokumentacji medycznej, żeby dokładnie ustalić, jakie obrażenia odniosła kobieta. W sprawie przesłuchano też świadków i dokonano oględzin miejsca zdarzenia - zaznaczył prokurator Daniel Prokopowicz.

Policja szuka 63-letniego Józefa Kozoduja
Policja szuka 63-letniego Józefa Kozoduja
Źródło: Świętokrzyska policja

Rysopis

Poszukiwany ma około 175 cm wzrostu i waży około 85 kg. Ma krótkie, ciemne włosy, częściowo siwiejące, z widoczną łysiną czołową. Charakterystycznym znakiem szczególnym jest blizna po oparzeniu w okolicy ust i żuchwy. W chwili zdarzenia mężczyzna ubrany był w granatowe spodnie z paskami po bokach, czarną koszulkę z krótkim rękawem z napisem "miś" oraz gumowce - możliwe, że chodzi boso. W poszukiwania zaangażowanych jest ponad 100 policjantów i strażaków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Świętokrzyska policja

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępstwaProkuraturaŚwiętokrzyskie
Czytaj także:
Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Auta jak kostki domina.Skala żywiołu na zdjęciach
METEO
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
11-latka na hulajnodze elektrycznej potrącona przez auto
Łódź
imageTitle
Polska - Włochy w półfinale MŚ. Kiedy i o której godzinie mecz?
EUROSPORT
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Ogromne kontrowersje w sprawie pensji. "Coś tutaj nie gra"
Joanna Rubin-Sobolewska
imageTitle
Australia ponownie najlepsza w sztafecie. Pech mistrzyni świata
Najnowsze
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Pytania o relacje z Sikorskim. Nawrocki: tak powinno zostać, tak powinno być zawsze
Polska
imageTitle
Dlaczego ten tytuł i rekord świata smakują Oli Mirosław wyjątkowo?
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski przemawiał w ONZ. Podał przykład Polski
Świat
Kosiniak i Hołownia śmieją się w sejmie
"Auć, auć" i "dawanie po razie". Seria żartów w Sejmie
Polska
shutterstock_2376208007
Plaga oszustw z wykorzystaniem wizerunku znanych osób. Urząd zabiera głos
BIZNES
Przymrozki
Lokalnie mogą pojawić się przymrozki
METEO
imageTitle
Azjatyccy kibice oszaleli na punkcie Graniecznego. "Nie wiem, czym sobie zasłużyłem"
EUROSPORT
Prawo jazdy (zdjęcie ilustracyjne)
12 osób oskarżonych o handel prawami jazdy
Katowice
G1krpayWcAEULQ4
Nawrocki zdradził, o czym rozmawiał z Trumpem. "Nawiązał do sytuacji w Polsce"
Polska
Wystawa "Starsze miasto" w Muzeum Woli
Starsi państwo w "Starszym mieście"
Piotr Bakalarski
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Tragedia w kościele. Nie żyje 56-letni proboszcz
Świat
Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania
Zgubił się podczas grzybobrania, mówi tylko po włosku
WARSZAWA
Jednostki Globalnej Flotylli Sumud zmierzają do Strefy Gazy z Barcelony, 31 sierpnia 2025
MSZ po ataku na flotyllę: polscy obywatele są bezpieczni
Świat
Syreny alarmowe (zdjęcie ilustarcyjne)
Spokojnie, to tylko próba. Zawyją syreny alarmowe
Lubuskie
TikTok
Śledztwo w sprawie TikToka. Władze o "szkodliwym wpływie"
BIZNES
Wrocław ogranicza nocną sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
W całym mieście nocna prohibicja już od 9 października
Wrocław
Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli
Zakażenie salmonellą w przedszkolu. Placówka zamknięta do odwołania
Rzeszów
Praca zdalna. Kontrola trzeźwości
Kaczyński o alkoholizmie kobiet. "To uproszczenie, które więcej zaciemnia"
Piotr Wójcik
Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria zatrzymała trzy osoby. Chodzi o przetargi dla szpitala wojskowego
Szczecin
Sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku
Polska
Dachowanie na Pradze
Auto dachowało na chodniku po zderzeniu z radiowozem
WARSZAWA
Choć mrówki nie podlegały przepisom CITES, ich przewóz wymagał zgłoszenia organowi celnemu
Żywe mrówki ukryte w zabawkach
Katowice
imageTitle
Komenda przyjął potężny cios od Kurka. To musiało boleć
EUROSPORT
Jechał i zostawiał za sobą trwały ślad w jezdni
Jechał i żłobił jezdnię. Może mieć problemy. Nagranie
Łódź
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Drogowcy na Ursynowie i Białołęce, będą zmiany w ruchu
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica