Próbował zabić żonę. Trwa obława za tym mężczyzną

W środę policja opublikowała zdjęcie mężczyzny, pełny rysopis i apel o pomoc. Według ustaleń funkcjonariuszy w poniedziałek, 22 września, poszukiwany 63-latek zaatakował swoją żonę na terenie posesji w Suchowoli w gminie Osiek w powiecie staszowskim. 52-letnia kobieta z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Informację o poszkodowanej leżącej na podwórku przekazał sąsiad, a na miejsce skierowano patrol i służby medyczne. Wstępnie ustalono, że atakujący po zdarzeniu uciekł w kierunku pobliskiego lasu.

Policja apeluje, aby każda osoba, która widziała poszukiwanego lub zna jego miejsce pobytu, niezwłocznie skontaktowała się z najbliższą jednostką lub zadzwoniła pod numer alarmowy 112.

Zarzut usiłowania zabójstwa

Prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, podkreślił przed kamerą TVN24, że stan poszkodowanej kobiety jest stabilny.

- Do ataku doszło z powodu konfliktu na tle rodzinnym. Poszukiwany usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa, za które grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności - zaznaczył prokurator.

Dodał, że śledczy skierowali do Sądu Rejonowego w Staszowie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego w celu wydania postanowienia o poszukiwaniu go listem gończym.

- W tej chwili trwa zabezpieczanie dokumentacji medycznej, żeby dokładnie ustalić, jakie obrażenia odniosła kobieta. W sprawie przesłuchano też świadków i dokonano oględzin miejsca zdarzenia - zaznaczył prokurator Daniel Prokopowicz.

Rysopis

Poszukiwany ma około 175 cm wzrostu i waży około 85 kg. Ma krótkie, ciemne włosy, częściowo siwiejące, z widoczną łysiną czołową. Charakterystycznym znakiem szczególnym jest blizna po oparzeniu w okolicy ust i żuchwy. W chwili zdarzenia mężczyzna ubrany był w granatowe spodnie z paskami po bokach, czarną koszulkę z krótkim rękawem z napisem "miś" oraz gumowce - możliwe, że chodzi boso. W poszukiwania zaangażowanych jest ponad 100 policjantów i strażaków.

