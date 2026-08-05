Kielce Płonie las i nieużytki rolne, zagrożone domy Anna Winiarska |

Fala upałów w Polsce Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: KW PSP w Kielcach

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Pierwszą informację o pożarach lasu oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

W powiecie jędrzejowskim wybuchły dwa duże pożary. Pierwszy, większy, zlokalizowany jest we wsi Stawy (gmina Imielno) i obejmuje obecnie około 10 hektarów terenu. Druga interwencja jest prowadzona w Motkowicach, gdzie ogień zajął około trzech hektarów drzewostanu oraz nieużytków rolnych.

Pożary lasów w powiecie jędrzejowskim Źródło zdjęcia: KW PSP w Kielcach

Zrzuty wody z samolotu

- W miejscowości Stawy wykonywane są zrzuty z samolotu typu Dromader. W tym momencie zostały wykonane trzy zrzuty. Działania gaśnicze trwają - powiedział st. kpt. Karol Błaszczyk z Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie. Początkowo istniało obawy o bezpieczeństwo pobliskich mieszkańców, jednak kpt. Błaszczyk zapewnił, że w tym momencie zagrożenie to zostało całkowicie wyeliminowane.

Płonęły lasy i nieużytki Źródło zdjęcia: KW PSP w Kielcach

Obecnie jednostki straży pożarnej koncentrują się na zabezpieczeniu obszaru objętego ogniem. - Sytuacja jest opanowana. Trwa cały czas dogaszanie tego pożaru - podkreślił strażak. Mimo opanowania sytuacji, służby czeka jeszcze wiele godzin pracy. Akcja może potrwać co najmniej do godzin wieczornych, ponieważ niezbędne jest dokładne przelewanie pogorzeliska, co ma zapobiec ponownemu wznieceniu ognia.

Pożar lasu w miejscowości Stawy (Świętokrzyskie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Michał