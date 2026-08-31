Świętokrzyskie Pożar na terenie fabryki produkującej drony

Pożar na terenie fabryki produkującej drony Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Zgłoszenie otrzymaliśmy kilkanaście minut po północy. Na miejsce wysłano pięć zastępów straży pożarnej, czyli 25 strażaków - mówi mł. kpt. Rafał Maciejczak z Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Paliło się jedno z pomieszczeń zakładu produkcyjnego w Skarżysku-Kamiennej, który zajmuje się produkcją komponentów do systemów bezzałogowych. Akcja strażaków trwała dwie godziny. Nikt nie ucierpiał. W momencie wybuchu pożaru zakład był nieczynny.

Rzecznik Grupy WB: wszystkie procedury i systemy zadziałały prawidłowo

Jak mówi nam Remigiusz Wilk, rzecznik Grupy WB, do której należy zakład, pożar zobaczył na monitoringu pracownik i zaczął go gasić jeszcze przed przyjazdem strażaków.

Dodaje, że pożar był niewielki, wszystkie procedury i systemy zadziałały prawidłowo, a ogień udało się błyskawicznie ugasić.

- Ogromne podziękowania dla straży pożarnej i dla pracowników, którzy podjęli działania ratownicze - zaznacza Wilk.

Biorą pod uwagę także podpalenie

Nadkomisarz Anna Sławińska z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej mówi, że policja jest nadal na miejscu. Trwa badanie przyczyn pożaru.

- Brane pod uwagę są różne wersje, również taka, że doszło do podpalenia - informuje.

Uruchomił się czujnik antywłamaniowy

Natomiast świętokrzyska policja w komunikacie na platformie X podaje, że około północy operator firmy ochroniarskiej powiadomił służby o uruchomieniu czujki antywłamaniowej.

"Zgłoszenie dotyczyło obiektu znajdującego się w pobliżu magazynu, w którym składowane były elementy elektroniczne. Po przybyciu na miejsce potwierdzono, że wewnątrz budynku doszło do pożaru" - czytamy w komunikacie.

Wyjaśniamy okoliczności nocnego pożaru, do którego doszło na terenie prywatnej firmy w Skarżysku-Kamiennej.



Dzisiaj, około północy, operator firmy ochroniarskiej powiadomił służby o uruchomieniu czujki antywłamaniowej na terenie jednej z prywatnych firm. Zgłoszenie dotyczyło… — ŚwiętokrzyskaPolicja (@SPolicja) August 31, 2026

Na miejscu są także agenci ABW

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński wyjaśnił na antenie TVN24, kto jest na miejscu.

- Zawsze na miejsce pożaru jedzie przede wszystkim straż pożarna. Tak było też w tym wypadku. Przyjeżdża policja, czyli służby mundurowe. To policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, to policja podejmuje pierwsze czynności, ustala okoliczności tego pożaru. I oczywiście w tego typu pożarach, do jakiego dzisiaj doszło, swoje czynności podejmują funkcjonariusze służb specjalnych - wytłumaczył.

Dodał, że służby sprawę traktują "niezmiernie poważnie" i jej nie bagatelizują.

- Funkcjonariusze, przede wszystkim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, już są na miejscu, analizują wszelkie informacje na ten temat zebrane przez policję, zbierają swoje informacje, analizują i weryfikują te informacje - powiedział.

Rzecznik ministra ostrzegł też przed "pokusami dezinformacji". - Tworzą się różnego rodzaju legendy, już niektóre osoby opowiadają, jak do tego doszło, co jest przyczyną tego pożaru. To wszystko dokładnie zostanie teraz wyjaśnione i na pewno w późniejszym czasie będziemy mogli państwu przekazać więcej informacji na ten temat - ocenił Dobrzyński.

Nie przewidują opóźnień w dostawach dla Wojska Polskiego

W zakładzie produkowane są części do systemów bezzałogowych dostarczanych Wojsku Polskiemu. - Jeżeli chodzi o systemy bezzałogowe na świecie, jesteśmy jednym z największych producentów. To nie są pojedyncze platformy, to systemy powiązane ze sobą w jeden wielki "ekosystem" - powiedział przed kamerą TVN24 w rozmowie z Arturem Molendą, cytowany wcześniej, Remigiusz Wilk z Grupy WB.

Dodał, że firma od wielu lat cieszy się zaufaniem sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i innych sił zbrojnych na świecie.

Grupa WB produkuje zaawansowany sprzęt wojskowy, w tym bezzałogowe statki powietrzne Źródło zdjęcia: WB Group/X

- Tworzymy w pewnym sensie system bezpieczeństwa RP jako wielki podmiot, który współpracuje z tysiącami przedsiębiorstw na terenie całego kraju - od bardzo niewielkich aż po tak ogromne jak Polska Grupa Zbrojeniowa, która jest podwykonawcą w niektórych naszych projektach - stwierdził Wilk.

"Tworzymy w pewnym sensie system bezpieczeństwa RP" Źródło: TVN24

Pytany o pożar podkreślił, że zaraz po tym jak służby zakończą swoją pracę, zakład w każdej chwili jest w stanie wznowić produkcję. Nie sądzi też, aby w związku z tym incydentem były jakieś opóźnienia w dostawach dla Wojska Polskiego.