Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Napad na kwiatomat. Ona trzymała drzwi, on uderzał z całych sił

|
Nastolatek zniszczył kwiatomat w Ostrowcu Świętokrzyskim
Napad na kwiatomat w Ostrowcu Świętokrzyskim
Źródło wideo: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim
Źródło zdj. gł.: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim
Policja zatrzymała 15-latka, który w Ostrowcu Świętokrzyskim zniszczył kwiatomat. Na opublikowanym nagraniu widać, jak chłopak w towarzystwie dziewczyny uderza i kopie w szybę, jednak nie udaje mu się zdobyć bukietu. Odpowie teraz przed sądem rodzinnym.

Czy z porywu serca, czy chęci zysku - nastoletni sprawca w Ostrowcu Świętokrzyskim próbował zniszczyć automat kwiatowy. Do tamtejszej komendy pod koniec maja zgłosiła się 46-latka, która złożyła zawiadomienie w tej sprawie. Z jej relacji wynikało, że w urządzeniu została wybita szyba.

Usłyszeli huk i wybiegli przed budynek. 43-latek rozbił drzwi komisariatu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Usłyszeli huk i wybiegli przed budynek. 43-latek rozbił drzwi komisariatu

WARSZAWA

Odpowie przed sądem

Wartość strat wyceniono na blisko 1600 złotych. Policjanci dotarli do nagrania z monitoringu, na którym widać całe zdarzenie. Z filmiku wynika, że drzwi automatu otworzyła dziewczyna, a towarzyszący jej chłopak zaczął uderzać łokciem w szybę, za którą znajdowały się bukiety. W pewnym momencie chłopiec przerwał serię ciosów, rozejrzał się i spróbował raz jeszcze - tym razem kopnięciem - dostać się do środka. Nie podziałało, więc oboje uciekli.

Nastolatek zniszczył kwiatomat w Ostrowcu Świętokrzyskim
Nastolatek zniszczył kwiatomat w Ostrowcu Świętokrzyskim
Źródło zdjęcia: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

"W wyniku podjętych działań wczoraj stróże prawa ustalili sprawcę tego zdarzenia. Okazał się nim 15-letni mieszkaniec miasta. Teraz o dalszym losie nastolatka zadecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich w Ostrowcu Świętokrzyskim" - przekazała w komunikacie kom. Ewelina Wrzesień, oficer prasowa ostrowieckiej policji.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ŚwiętokrzyskiePolicjaMłodzieżSądWandalizm
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
Zdrowie
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
Polska
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
Polska
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
Polska
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
Zdrowie
Paweł Zalewski
Nocne telefony do prezydenta. Wiceszef MON tłumaczy
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
Świat
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
Świat
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany
WARSZAWA
Zniszczony słupek na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
"Antyterrorystyczny" słupek nie wytrzymał spotkania z dostawczakiem
Łódź
14 1230 konfa tk-0001
Święczkowski nie wpuścił sędziów na spotkanie z komisją z Rady Europy
Mikołaj Stępień
Most Świętokrzyski
16-latek brutalnie pobity. Trzaskowski: to uczeń jednej z naszych szkół, zapewniamy pomoc
WARSZAWA
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
Polska
Steffen Kotré
"Skandaliczna sprawa". Oburzenie po konferencji w Sejmie
Mikołaj Gątkiewicz
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
Robert Lewandowski i Małgorzata Tomaszewska
Robert Lewandowski na swojej studniówce. Dziennikarka TVN pokazała nagranie
Polska
Donals Trump
Kieliszek Trumpa w Pekinie. Mały gest, duże zainteresowanie
Kuba Koprzywa
Dyrektor pogotowia w Katowicach i jego kierowca
"To nie tylko moje". Dyrektor pogotowia tłumaczy się z kontrowersyjnych wydatków
Katowice
Marco Rubio
Zmienili pisownię nazwiska Rubio, by mógł wjechać do Chin
Świat
Plaża, morze, wakacje, lato
Pogoda na wakacje. Co mówi eksperymentalna prognoza IMGW
METEO
Donald Trump podczas wizyty w Chinach
Trump: Xi zaoferował pomoc w zakończeniu wojny
BIZNES
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
W Radomiu posadzili drzewa pod wiaduktem
Magdalena Gruszczyńska
Deszcz, ulewy
Pogoda będzie groźna. Za sprawą niżów genueńskich
METEO
Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek
"Nie wiadomo, w którym kierunku nasza partia zmierza". Wszystkie konflikty w PiS
Marcin Złotkowski
Marek M., pseudonim "Czujny" w 2016 roku
Były asystent Brauna zakłócił proces "Kamrata". Wyprowadziła go policja
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica