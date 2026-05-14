Kielce Napad na kwiatomat. Ona trzymała drzwi, on uderzał z całych sił Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Napad na kwiatomat w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło wideo: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło zdj. gł.: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Czy z porywu serca, czy chęci zysku - nastoletni sprawca w Ostrowcu Świętokrzyskim próbował zniszczyć automat kwiatowy. Do tamtejszej komendy pod koniec maja zgłosiła się 46-latka, która złożyła zawiadomienie w tej sprawie. Z jej relacji wynikało, że w urządzeniu została wybita szyba.

Odpowie przed sądem

Wartość strat wyceniono na blisko 1600 złotych. Policjanci dotarli do nagrania z monitoringu, na którym widać całe zdarzenie. Z filmiku wynika, że drzwi automatu otworzyła dziewczyna, a towarzyszący jej chłopak zaczął uderzać łokciem w szybę, za którą znajdowały się bukiety. W pewnym momencie chłopiec przerwał serię ciosów, rozejrzał się i spróbował raz jeszcze - tym razem kopnięciem - dostać się do środka. Nie podziałało, więc oboje uciekli.

Nastolatek zniszczył kwiatomat w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło zdjęcia: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

"W wyniku podjętych działań wczoraj stróże prawa ustalili sprawcę tego zdarzenia. Okazał się nim 15-letni mieszkaniec miasta. Teraz o dalszym losie nastolatka zadecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich w Ostrowcu Świętokrzyskim" - przekazała w komunikacie kom. Ewelina Wrzesień, oficer prasowa ostrowieckiej policji.

OGLĄDAJ: TVN24