W wypadku zginęli kierowca i pasażerowie busa. Jest apel policji

W poniedziałek 25 sierpnia na drodze ekspresowej S7 w Mierzawie niedaleko Jędrzejowa doszło do tragicznego w skutkach wypadku busa marki Renault. Pojazd zderzył się z ciągnikiem służby drogowej, który kosił pobocze. Siła uderzenia była tak duża, że bus został wyrzucony na barierkę obok trasy.

Zginęło czterech mężczyzn w wieku od 24 do 51 lat. Najstarszy z nich kierował busem, a trzej pozostali w wieku 24, 44 i 49 lat byli pasażerami. Wszyscy pochodzili z województwa śląskiego. Kierujący ciągnikiem nie odniósł obrażeń.

Policja szuka świadków wypadku

Podkomisarz Beata Soboń, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, w poniedziałek informowała, że kierowca ciągnika był trzeźwy, a od kierowcy busa zostanie pobrana krew do badań.

Jak przekazała we wtorek podkom. Soboń, pod nadzorem prokuratora prowadzone jest śledztwo mające na celu wyjaśnienie przyczyn zdarzenia. Policja apeluje do kierowców, którzy w poniedziałek, 25 sierpnia, po godz. 13 podróżowali trasą S7 w kierunku Warszawy i mogą posiadać nagrania z wideorejestratorów, o kontakt z funkcjonariuszami.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jędrzejowie pod numerem telefonu 47 80 46 205.

