Lekarz, polityk PiS, prawie milion na koncie. Za mieszkanie od gminy płaci grosze

Bogusławski twierdzi, że nie postępuje nieetycznie. Krytykę komentuje tak: "nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić".

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski zarabiał w ubiegłym roku średnio 44 tysiące złotych miesięcznie. Mimo to żyje w miejskim mieszkaniu przeznaczonym dla niezamożnych.

Jest lekarzem internistą, a od prawie 20 lat także politykiem. Marek Bogusławski, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Jędrzejowie, od 2019 roku pełni funkcję wicemarszałka województwa świętokrzyskiego. Obecnie jest najbogatszym członkiem zarządu tego regionu.

Jednocześnie polityk nie ma własnego domu ani mieszkania. Gdzie żyje? W lokalu komunalnym, należącym do świętokrzyskiej gminy Jędrzejów, około 40 kilometrów od Kielc.

Mieszka w lokalu komunalnym. Choć zarabia krocie

O tym, że Marek Bogusławski mimo bardzo wysokich zarobków, sięgających blisko 40 tysięcy złotych miesięcznie, zajmuje lokal przeznaczony dla osób ledwo wiążących koniec z końcem, pisaliśmy w tvn24.pl pod koniec lutego . Mieszkanie komunalne, w którym żyje wicemarszałek, znajduje się w niedużym dworku z ogrodem. W budynku nie mieszka nikt inny – polityk z rodziną ma go na wyłączność. Mieszka tam już od 40 lat. Wprowadził się, gdy w części budynku funkcjonowała przychodnia, w której przyjmował pacjentów. Przychodni już nie ma.

Jednocześnie w Jędrzejowie brakuje wolnych lokali komunalnych. Według stanu na końcówkę lutego w gminie znajduje się 148 takich mieszkań. Wszystkie są zajęte. W ciągu ostatnich pięciu lat do gminy wpłynęło około 50 wniosków o przydział. Zrealizowano dwa. Większość wnioskujących nie spełniła kryteriów. 14 oczekuje na przydział.

Tyle zarabiają władze województwa

Wszyscy – z wyjątkiem wicemarszałka Bogusławskiego – mają na własność dom lub mieszkanie. Najdroższe lokum, o powierzchni 38 metrów kwadratowych, należy do wicemarszałka Sochy – jest warte 350 tysięcy złotych. Najtańsze to dom w remoncie Andrzeja Prusia – jego deklarowana wartość ma nie przekraczać 70 tysięcy złotych.

Marek Bogusławski jednocześnie może pochwalić się wyższymi zarobkami niż większość jego kolegów i koleżanek z zarządu województwa. Według oświadczenia majątkowego za 2024 rok w urzędzie marszałkowskim i prywatnej przychodni udało mu się zarobić łącznie 530 tysięcy złotych. To ponad 44 tysiące miesięcznie.

Więcej od niego zarabia drugi z wicemarszałków, Grzegorz Socha, który według oświadczenia majątkowego zarobił jako wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 594 tysiące złotych, a z pracy w urzędzie osiągnął dochód w wysokości 80 tysięcy. Do tego blisko 5 tysięcy złotych otrzymał od swojej partii - Prawo i Sprawiedliwość - w ramach umowy zlecenia. Daje to łącznie około 679 tysięcy złotych, czyli 56,5 tysiąca złotych miesięcznie. Socha był zastępcą prezesa świętokrzyskiego oddziału WFOŚiGW do kwietnia ubiegłego roku, jednak pobierał pensję jeszcze przez kolejne pół roku, bo był na wypowiedzeniu.