Wpadł przez nerwowe zachowanie. Za "cukierki" stanie przed sądem

Do zdarzenia doszło w powiecie kieleckim Źródło: Google Maps

Podczas patrolu w centrum Kielc policjanci zwrócili uwagę na nerwowo zachowującego się nastolatka.

Po wylegitymowaniu okazało się, że to 16-letni mieszkaniec miasta. Mundurowi znaleźli przy chłopaku zakazane substancje - około dwa gramy suszu roślinnego, prawdopodobnie marihuany, oraz cztery papierowe zawiniątka, przypominające cukierki, o łącznej wadze około 30 gramów. Według wstępnych ustaleń, mogły one zawierać THC.

Zabezpieczone przez policję narkotyki Źródło: KMP w Kielcach

Narkotyki zostały przekazane do badań laboratoryjnych. Nastolatek po czynnościach został oddany pod opiekę rodzica. O dalszym losie 16-latka zdecyduje sąd rodzinny.

