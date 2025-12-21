Wpadł przez nerwowe zachowanie. Za "cukierki" stanie przed sądem

Podczas patrolu w centrum Kielc policjanci zwrócili uwagę na nerwowo zachowującego się nastolatka.
Po wylegitymowaniu okazało się, że to 16-letni mieszkaniec miasta. Mundurowi znaleźli przy chłopaku zakazane substancje - około dwa gramy suszu roślinnego, prawdopodobnie marihuany, oraz cztery papierowe zawiniątka, przypominające cukierki, o łącznej wadze około 30 gramów. Według wstępnych ustaleń, mogły one zawierać THC.
Narkotyki zostały przekazane do badań laboratoryjnych. Nastolatek po czynnościach został oddany pod opiekę rodzica. O dalszym losie 16-latka zdecyduje sąd rodzinny.
Autorka/Autor: ms
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Kielcach