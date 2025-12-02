Logo strona główna
Kielce

Trzy osoby skazane po pożarze hali ze zniczami

Pożar hali ze zniczami w Kielcach miał miejsce w 2018 roku
Kielce
Źródło: Google Maps
Krakowski sąd skazał trzy osoby za sprowadzenie tragicznego pożaru hali przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. Najsurowiej ukarany został właściciel firmy, który ma trafić do więzienia na rok i cztery miesiące. W zarządzanym przez niego zakładzie w 2018 roku zginęła 37-letnia pracownica.

Jak poinformował prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach, przed krakowskim Sądem Apelacyjnym zapadł prawomocny wyrok w sprawie pożaru z 1 sierpnia 2018 roku.

Przy ulicy Ściegiennego w Kielcach zapaliła się wówczas hala będąca częścią fabryki zniczy. W pożarze zginęła 37-letnia pracownica zakładu, a dwie inne osoby zostały ranne.

Pożar hali ze zniczami w Kielcach miał miejsce w 2018 roku
Pożar hali ze zniczami w Kielcach miał miejsce w 2018 roku
Źródło: Materiał użytkownika/Kontakt24

Właściciel firmy do więzienia

Krakowski sąd podwyższył wyrok dla głównego oskarżonego - Stanisława K., właściciela firmy, skazanego wcześniej na rok i dwa miesiące więzienia. Do orzeczonej kary dodano teraz dwa kolejne miesiące odsiadki. Jak przekazał prokurator Prokopowicz, sąd uznał - tak jak domagała się tego prokuratura - że mężczyzna wypełnił znamiona nieumyślnego spowodowania pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób.

Pożar w szkole we Wrocławiu. Ewakuowano ponad 320 osób

Pożar w szkole we Wrocławiu. Ewakuowano ponad 320 osób

Wrocław
Już 13 osób aresztowanych. "Chcieli zarobić kosztem ludzkiego życia"

Już 13 osób aresztowanych. "Chcieli zarobić kosztem ludzkiego życia"

Świat

Wcześniej Sąd Okręgowy w Kielcach uznał, że K. "dopuścił się karygodnego zaniedbania", ale sam nie miał na celu "unicestwienia swojego własnego zakładu pracy". Dokonał za to przeróbek w maszynie, które "nie zostały poddane odpowiedniej autoryzacji" - w lakierni używano niewłaściwych farb i zamontowano świetlówki bez odpowiednich zabezpieczeń.

Bezpośrednią przyczyną pożaru było niewłaściwe serwisowanie maszyny dokonywane przez elektryka. Pracownik podczas wymiany jednego z podzespołów nie odłączył maszyny od zasilania.

Według prokuratury na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia narażone były 52 osoby.

Dwie pracownice zapłacą grzywny

Krakowski sąd prawomocnie skazał również w związku z niedopełnieniem obowiązków w zakresie bhp dwie inne osoby, podtrzymując wyrok z pierwszej instancji. Justyna P., kierowniczka oraz Monika P., brygadzistka, zostały ukarane grzywnami po trzy tysiące złotych.

Spłonął słynny wieżowiec. Dwóch 18-latków zatrzymanych

Spłonął słynny wieżowiec. Dwóch 18-latków zatrzymanych

Świat
Spalona hala, siano dla stu koni i miliony strat. 14-latkowie przed sąd

Spalona hala, siano dla stu koni i miliony strat. 14-latkowie przed sąd

Kraków

Obrońcy wszystkich trzech osób domagali się uniewinnienia, natomiast prokuratura wnosiła o ukaranie właściciela firmy pozbawieniem wolności na sześć i pół roku. Dla dwóch pracownic śledczy domagali się kar po trzy i pół roku więzienia.

Autorka/Autor: bp/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Materiał użytkownika/Kontakt24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica