Nie żyje 29-latka z Jędrzejowa. Policja zatrzymała 19-latka
Jak przekazała świętokrzyska policja, zgłoszenie o kobiecie bez oznak życia, która znajduje się w zaroślach w Jędrzejowie, wpłynęło w czwartek (9 lipca) po godzinie 23. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, kobieta nie dawała oznak życia. Policjanci przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i prowadzili ją do przyjazdu ratowników medycznych. Pomimo ich wysiłków życia 29-latki nie udało się uratować.
W akcji policjanci, psy tropiące i drony
Pierwsze ustalenia wskazywały, że do śmierci kobiety mogły przyczynić się inne osoby. Komendant powiatowy policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych funkcjonariuszy. Do działań poszukiwawczych włączono również mundurowych z Kielc, przewodników z psami i operatorów dronów.
Policja zatrzymała 19-latka, trafił do aresztu
W akcji uczestniczyło około 150 policjantów. Około godziny 3 w nocy na terenie Jędrzejowa zatrzymano 19-latka mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety. Po badaniach lekarskich trafił on do policyjnego aresztu.
Trwają czynności pod nadzorem prokuratury, których celem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.
Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, przekazał, że w sprawie kompletowany jest materiał dowodowy. Na sobotę zaplanowano czynności procesowe z udziałem zatrzymanego