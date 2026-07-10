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Świętokrzyskie

Nie żyje 29-latka z Jędrzejowa. Policja zatrzymała 19-latka

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Zatrzymanie 19-latka
Nagranie z zatrzymania 19-latka w Jędrzejowie
Źródło wideo: Policja Świętokrzyska
Źródło zdj. gł.: KWP w Kielcach
Tragiczne odkrycie w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie). W czwartek przed północą policjanci otrzymali zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach na terenie miasta. Mimo podjętej reanimacji 29-latki nie udało się uratować. Niedługo później zatrzymano 19-latka podejrzewanego o udział w tym zdarzeniu.

Jak przekazała świętokrzyska policja, zgłoszenie o kobiecie bez oznak życia, która znajduje się w zaroślach w Jędrzejowie, wpłynęło w czwartek (9 lipca) po godzinie 23. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, kobieta nie dawała oznak życia. Policjanci przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i prowadzili ją do przyjazdu ratowników medycznych. Pomimo ich wysiłków życia 29-latki nie udało się uratować.

W akcji policjanci, psy tropiące i drony

Pierwsze ustalenia wskazywały, że do śmierci kobiety mogły przyczynić się inne osoby. Komendant powiatowy policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych funkcjonariuszy. Do działań poszukiwawczych włączono również mundurowych z Kielc, przewodników z psami i operatorów dronów.

Zatrzymanie 19-latka
Zatrzymanie 19-latka
Źródło zdjęcia: KWP w Kielcach

Policja zatrzymała 19-latka, trafił do aresztu

W akcji uczestniczyło około 150 policjantów. Około godziny 3 w nocy na terenie Jędrzejowa zatrzymano 19-latka mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety. Po badaniach lekarskich trafił on do policyjnego aresztu.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu
Źródło zdjęcia: KWP w Kielcach

Trwają czynności pod nadzorem prokuratury, których celem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, przekazał, że w sprawie kompletowany jest materiał dowodowy. Na sobotę zaplanowano czynności procesowe z udziałem zatrzymanego

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZabójstwoKielceŚwiętokrzyskiePolicjaPrzemoc wobec kobiet
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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