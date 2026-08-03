Kielce Gdy gasili zboże, spłonął ich wóz strażacki Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Wypalanie traw jest bezsensowne Źródło wideo: Paweł Laskosz | Fakty po południu TVN24

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W poniedziałek około godziny 13 strażacy pojechali do miejscowości Czermno w powiecie koneckim, gdzie doszło do pożaru zboża na pniu. Na miejsce wysłano zarówno jednostki Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości. Z ogniem walczyło łącznie 14 zastępów strażaków.

Spalony samochód gaśniczy OSP

- W trakcie prowadzonych działań przez pierwszą przybyłą na miejsce jednostkę OSP Czermno na skutek nagłej zmiany kierunku wiatru spaleniu uległ samochód gaśniczy jednostki OSP z Czermna - przekazał dziennikarzom st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej.

Rzecznik podkreślił, że choć "żywioł pokazał dziś swoją nieobliczalność i siłę", to "na szczęście obyło się bez poszkodowanych".

Bajur poinformował, że oprócz pojazdu spaleniu uległy łącznie cztery hektary zbóż i nieużytków. Pożar został opanowany.