Wybuch w domu jednorodzinnym

Masłów Pierwszy (Świętokrzyskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strażacy dostali zgłoszenie o 8:30 w niedzielę. - W budynku przebywało pięć osób, w tym dwoje dzieci. Wszystkie te osoby wyszły na zewnątrz, jedna kobieta wymagała pomocy medycznej – przekazała w rozmowie z Kontaktem24 mł. asp. Beata Gizowska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Na miejscu jest siedem jednostek straży pożarnej, działania trwają. Służby na razie nie informują, co mogło być przyczyną wybuchu.

Zawaliła się część domu Źródło: KOMENDA MIEJSKA PSP W KIELCACH

Zawaliła się część domu Źródło: KOMENDA MIEJSKA PSP W KIELCACH

Zawaliła się część domu Źródło: KOMENDA MIEJSKA PSP W KIELCACH

Zawaliła się część domu Źródło: KOMENDA MIEJSKA PSP W KIELCACH

Opracowała Anna Winiarska

OGLĄDAJ: O godz. 10:45 "Kawa na ławę" w TVN24