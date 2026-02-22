Wybuch w domu jednorodzinnym

Strażacy dostali zgłoszenie o 8:30 w niedzielę. - W budynku przebywało pięć osób, w tym dwoje dzieci. Wszystkie te osoby wyszły na zewnątrz, jedna kobieta wymagała pomocy medycznej – przekazała w rozmowie z Kontaktem24 mł. asp. Beata Gizowska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Na miejscu jest siedem jednostek straży pożarnej, działania trwają. Służby na razie nie informują, co mogło być przyczyną wybuchu.
Opracowała Anna Winiarska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KOMENDA MIEJSKA PSP W KIELCACH