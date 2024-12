W gminie Bodzentyn (woj. świętokrzyskie) trwa samorządowy pat. W związku z kryzysem finansowym i brakiem porozumienia między burmistrzem a opozycyjnymi radnymi, premier Donald Tusk powołał komisarza. O ile nie będzie skarg do sądu, obejmie on funkcję 8 stycznia. Burmistrz zapowiedział, że skargi nie złoży. Tymczasem nauczyciele, którzy dopiero w grudniu dostali pensje za listopad, czekają na wypłaty również za grudzień. W czwartek ma się odbyć sesja rady miejskiej. Burmistrz liczy, że radni tym razem będą uczestniczyli w obradach i nauczyciele dostaną należne pieniądze. W czwartek rano burmistrz był też na komendzie policji. Pod koniec października złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

10 grudnia informowaliśmy, że ponad 150 nauczycieli z gminy Bodzentyn (woj. lubelskie) nie otrzymało dwóch wypłat z rzędu - za listopad i za grudzień (wynagrodzenia powinni otrzymywać z góry, na początku miesiąca). Wszystko przez trudną sytuację finansową gminy (deficyt sięga 23 mln zł) oraz brak współpracy między burmistrzem Dominikiem Dudkiem a opozycyjną radą gminy.

Burmistrz przygotował co prawda plan naprawczy (zakładał m.in. likwidację szkoły podstawowej, redukcję etatów w urzędzie oraz wprowadzenie opłaty klimatycznej) jednak radni opozycji wielokrotnie bojkotowali sesje rady miejskiej, uniemożliwiając jego uchwalenie.

Jeśli nie będzie skarg, komisarz zacznie pracę 8 stycznia

- Jeśli nie będzie skarg do WSA w Warszawie, a skargę może złożyć burmistrz oraz rada miasta, 8 stycznia komisarz obejmie swoją funkcję - mówi, w rozmowie z tvn24.pl, Angelina Kosiek, rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego.

Dostali pensje za listopad, czekają na pensje grudniowe

Burmistrz Dominik Dudek powiedział przed kamerą TVN24, że on nie będzie się odwoływał. Stwierdził też, że - chociaż uważa, iż rządzić powinny władze wybrane w wyborach - to dzięki wprowadzeniu zarządu komisarycznego mieszkańcy będą mieli chwilę oddechu od patowej sytuacji, do której doszło.

Po tym jak burmistrz przelał pieniądze na konta szkół - mimo braku umocowania w przepisach i ostrzegając dyrektorów przed konsekwencjami w przypadku wypłacenia środków - nauczyciele dostali wynagrodzenia za listopad. Jest też szansa, że jeszcze przed świętami dostaną pieniądze również za grudzień.

- Dziś, pomimo wczesnych godzin, przygotowany został projekt uchwały budżetowej. Dziś o godzinie 16 mamy sesję rady miejskiej. Jeżeli radni pojawią się na sesji, umożliwią nam dokonanie niezbędnych zmian w budżecie zgodnie ze wskazówkami Regionalnej Izby Obrachunkowej, które pozwolą na to, aby nauczyciele w krótkim czasie dostali wynagrodzenia za grudzień – stwierdził burmistrz.

Jeśli i tym razem nie przyjdą, zwoła kolejną sesję

Natomiast w rozmowie z portalem tvn24.pl powiedział, że jeśli i tym razem radni nie przyjdą na sesję, zwoła kolejną na poniedziałek, 23 grudnia.

- Jednocześnie trwają wyliczenia, czy z subwencji oświatowej, którą dostajemy z rządu da się uzbierać tyle pieniędzy, aby wypłacić nauczycielom pensje za grudzień nawet jeśli radni nie stawiliby się na sesji - mówi Dominik Dudek.

Przewodnicząca rady: to nie bojkot, ale głos mieszkańców

Przewonicząca rady miejskiej Agnieszka Barcikowska stwierdziła przed kamerą TVN24, że nie nazwałaby nieobecności na sesjach bojkotem.

- To jest głos mieszkańców, którzy nie chcą m.in. planu naprawczego - powiedziała.

Gdy nasza reporterka zasugerowała, że radni mogliby przecież przyjść i sprzeciwić się planowi naprawczemu, twierdzi że sesjom (a - jak wskazuje - były zwoływane z dużą częstotliwością) towarzyszyły ogromne emocje.

- Spotkaliśmy się z potężną falą hejtu. Do urzędu przychodziły różne osoby z różnym nastawieniem. Byliśmy uczestnikami sesji, na której odwoływaliśmy jednego z radnych. To był początek fali. Zaczęliśmy się obawiać tego, co może się na takiej sesji wydarzyć. W wyniku hejtu może dojść nawet do tragicznych zdarzeń - powiedziała.

Burmistrz i przewodnicząca rady byli na policji

Pod koniec października burmistrz złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków. - Uważam, że notoryczne uniemożliwianie prowadzenia obrad powinno być napiętnowane - podkreśla.

Dziś, tak samo jak i przewodnicząca rady miejskiej, był w tej sprawie na komendzie policji - potwierdziła młodsza aspirant Małgorzata Pędzik z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

- Aktualnie nie jest prowadzone postępowanie przeciwko komuś, tylko w sprawie. Co ma na celu wyjaśnić, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Akta sprawy zostaną następnie przesłane do prokuratury - poinformowała policjantka.

