W lesie porzucił auto i próbował uciec pieszo

Do zdarzenia doszło w Żorach

Policjanci patrolujący w środę ulicę Pszczyńską w Żorach zauważyli siedzącego w audi poszukiwanego mężczyznę. Dali mu znak do zatrzymania, jednak 46-latek przyspieszył i ruszył w kierunku pobliskiego lasu.

Między drzewami kierowca porzucił samochód i ruszył dalej pieszo. Kilkaset metrów dalej został jednak zatrzymany.

"46-latek był bardzo pobudzony i nie chciał wykonywać poleceń policjantów. Miał przy sobie sporą ilość gotówki, przedmiot przypominający broń, który zostanie poddany ekspertyzie, a także kilka woreczków z suszem roślinnym oraz kryształkami – wstępnie zidentyfikowanymi jako środki odurzające" – podaje policja. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach potwierdziło się, że mężczyzna jest poszukiwany za przestępstwa narkotykowe.

46-latek trafił do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną wcześniej karę 1,5 roku więzienia. Dodatkowo odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz posiadanie środków odurzających.

