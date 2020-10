Zginął w czołowym zderzeniu. "Jechał pod prąd drogą ekspresową"

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę rano w Bielsku-Białej. Nie żyje kierowca auta osobowego, który drogą ekspresową jechał pod prąd.

Lokalny portal bielskiedrogi.pl, powołując się na relację czytelników, podał, że starszy mężczyzna kierujący hyundaiem jechał pod prąd w stronę Żywca pasami przeznaczonymi do jazdy w kierunku Cieszyna przynajmniej od okolic zjazdu do bielskiej dzielnicy Wapienicy. Do wypadku doszło w rejonie węzła Lipnik. Miejsca te dzieli kilka kilometrów.