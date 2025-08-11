Do wypadku doszło w miejscowości Zaróg w powiecie częstochowskim. - Około południa 66-letni kierowca osobowego renault podjechał do grupy pątników. Od mężczyzny organizującego ruch na tyle pielgrzymki dostał zgodę na wyprzedzenie kolumny - informuje podkom. Poznańska.
Kiedy minął już niemal całą grupę, doszło do wypadku.
Badanie przyczyn
- Uderzył w 28-letnią kobietę, która szła na przodzie kolumny. Ranna została przetransportowana do szpitala - dodaje policjantka.
Kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.
- Na razie zbyt wcześnie jest, żeby odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, z czyjej winy doszło do zdarzenia - zaznacza funkcjonariuszka.
Kolejny wypadek w okolicy
Dzień wcześniej, kilkadziesiąt kilometrów dalej, doszło do innego wypadku podczas pielgrzymki. Pijany 54-letni kierowca samochodu osobowego wjechał w grupę pielgrzymów. Dziesięcioro z nich - w tym 2,5 letnie dziecko - musiało trafić do szpitala.
Mężczyzna trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań, we wtorek ma usłyszeć zarzuty.
