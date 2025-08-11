Powiat częstochowski

Do wypadku doszło w miejscowości Zaróg w powiecie częstochowskim. - Około południa 66-letni kierowca osobowego renault podjechał do grupy pątników. Od mężczyzny organizującego ruch na tyle pielgrzymki dostał zgodę na wyprzedzenie kolumny - informuje podkom. Poznańska.

Kiedy minął już niemal całą grupę, doszło do wypadku.

Badanie przyczyn

- Uderzył w 28-letnią kobietę, która szła na przodzie kolumny. Ranna została przetransportowana do szpitala - dodaje policjantka.

Kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.

- Na razie zbyt wcześnie jest, żeby odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, z czyjej winy doszło do zdarzenia - zaznacza funkcjonariuszka.

Kolejny wypadek w okolicy

Dzień wcześniej, kilkadziesiąt kilometrów dalej, doszło do innego wypadku podczas pielgrzymki. Pijany 54-letni kierowca samochodu osobowego wjechał w grupę pielgrzymów. Dziesięcioro z nich - w tym 2,5 letnie dziecko - musiało trafić do szpitala.

Mężczyzna trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań, we wtorek ma usłyszeć zarzuty.

