Szukali jej od wtorku, dzielnicowy dostał informację, gdzie jest zaginiona dziewczyna

Policjanci poszukiwali 12-latki z Zabrza. Wedle śledczych dziewczyna ostatni raz była widziana w tym mieście we wtorek między godz. 18 a 19 na placu szkoły podstawowej numer 16 przy ulicy Józefa Lompy. To blisko jej miejsca zamieszkania, spotyka się tam młodzież.

Nastolatce miała towarzyszyć kobieta w wieku około 30 lat. - Ustalamy dopiero, co to za kobieta. Przebywały ze sobą, rozmawiały – mówił nam dzisiaj rano Sebastian Bijok, rzecznik zabrzańskiej policji.

Dzielnicowy po służbie

Dziewczynkę zauważyła osoba, która rozpoznała ją dzięki publikacji jej zdjęć w mediach. Podeszła do 12-latki, ale tamta, jak mówi Sebastian Bijok, uciekła. Wtedy świadek powiadomił dzielnicowego - ma do niego numer, a tamten szybko dotarł do dziewczynki, bo zna ją z widzenia. - Wzorcowa sytuacja - komentuje rzecznik.