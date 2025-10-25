Wpadł na tory, w auto uderzyła lokomotywa. Kierowca był pijany, wiózł dziecko

Zabrze (województwo śląskie)

W ubiegły piątek, 17 października, około godziny 21 wpłynęło zgłoszenie, że na zabrzańskim odcinku DK 88, w rejonie zjazdu na centrum w kierunku Bytomia, doszło do zdarzenia drogowego.

Z przekazanych informacji wynikało, że kierowca peugeota stracił panowanie nad pojazdem, który wypadł z jezdni i zatrzymał się na torowisku kolejowym. Po chwili w znajdujące się na torach auto uderzyła nadjeżdżająca lokomotywa techniczna.

Na torowisku mogło dojść do tragedii Źródło: Policja Śląska

"Kierujący samochodem 39-latek był nietrzeźwy, miał ponad promil alkoholu. Razem z nim w samochodzie podróżowało jego trzyletnie dziecko. Na szczęście mężczyzna wraz z dzieckiem zdołali na czas wydostać się z pojazdu. Dziecko, po przebadaniu przez obecnych na miejscu ratowników medycznych, trafiło pod opiekę matki" - przekazali funkcjonariusze.

39-letni mieszkaniec Zabrza w przeszłości nie był karany. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.