Runął strop w łazience, ranny mężczyzna
Do groźnego zdarzenia doszło w jednym z budynków przy ulicy Damrota w Zabrzu. Zawalił się strop łazienki pomiędzy pierwszym piętrem a parterem. Wezwano służby ratunkowe. Istniała obawa, że kolejne elementy budynku mogą być niestabilne.
Ucierpiał mężczyzna w wieku około 50 lat, został przewieziony do szpitala na dalsze badania.
Na miejscu pracowali przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Inspektorzy po przeprowadzeniu oględzin stanu technicznego budynku, uznali, że nie ma potrzeby wyłączania całego obiektu z użytkowania.
Przyczyny zawalenia stropu są ustalane
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock