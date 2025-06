Ponowne liczenie głosów w Zabrzu. Znaleziono jeden błąd

Ponowne liczenie głosów - komisja w Zabrzu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ponowne liczenie głosów rozpoczęło się po godzinie 10. Po zdjęciu taśmy papierowy worek został rozerwany, a następnie wyjęto z niego paczki z głosami oddanymi w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w Zabrzu. Odczytano protokół.

W zabrzańskiej komisji podczas drugiej tury wyborów prezydenckich z urny wyjęto 1241 kart (1225 głosów ważnych), z czego 543 głosy przypadły Karolowi Nawrockiemu, a 682 Rafałowi Trzaskowskiemu. Podczas ponownego liczenia wśród głosów oddanych na kandydata PiS znaleziono jeden głos, który został oddany na Trzaskowskiego.

Kart niewykorzystanych było 428, nie znaleziono na nich żadnych nieprawidłowości. Głosów nieważnych było 16 – tak jak odnotowano w protokole.

Ostateczny wynik po ponownym przeliczeniu to 1225 głosów ważnych, 542 oddane na Karola Nawrockiego, 683 oddane na Rafała Trzaskowskiego, 16 głosów nieważnych i 428 niewykorzystanych kart do głosowania. Oznacza to, że jeden głos oddany na Trzaskowskiego został błędnie przypisany Nawrockiemu.

Ponad 50 tysięcy protestów wyborczych

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska poinformowała w poniedziałek, że do SN wpłynęło ponad 50 tysięcy protestów przeciwko wyborowi prezydenta RP. Czas na składanie protestów upłynął 16 czerwca. W głosowaniu, które odbyło się 1 czerwca, większe poparcie otrzymał Karol Nawrocki - było to - według danych PKW - 10 606 877 głosów (50,89 proc.), a Rafał Trzaskowski – 10 237 286 głosów (49,11 proc.).

Od kilkunastu dni media informują o nieprawidłowościach związanych z liczeniem głosów w niektórych komisjach podczas II tury wyborów, informowano m.in. o przypadkach odwrotnego przypisania głosów oddanych na obu kandydatów. W związku z wniesionymi protestami wyborczymi SN w niektórych przypadkach dopuścił dowód z oględzin kart do głosowania z obwodowych komisji wyborczych w celu ustalenia liczby ważnie oddanych głosów na obu kandydatów.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo