Tragedia w myjni samochodowej. Nie żyje 65-latek

Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem, 5 stycznia, w terenie myjni przy ul. Glinczańskiej w Tychach.
- 65-letni mężczyzna wpadł do kanału technicznego w myjni samochodowej. Z pomocą najpierw przyszli świadkowie tego zdarzenia, a następnie ratownicy medyczni. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie, niestety, przed północą zmarł - informuje tvn24.pl asp. Paulina Kęsek z policji w Tychach.
Policja nie mówi, czy mężczyzna był pracownikiem myjni czy klientem.
Wszystkie czynności były wykonywane przez policję pod nadzorem prokuratora. Na miejscu pracowały ratownicy medyczni i straż pożarna.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: 112Tychy - Tyskie Służby Ratownicze