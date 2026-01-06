Tragedia w myjni samochodowej. Nie żyje 65-latek

Tychy (woj. śląskie) Źródło: Google Maps

Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem, 5 stycznia, w terenie myjni przy ul. Glinczańskiej w Tychach.

- 65-letni mężczyzna wpadł do kanału technicznego w myjni samochodowej. Z pomocą najpierw przyszli świadkowie tego zdarzenia, a następnie ratownicy medyczni. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie, niestety, przed północą zmarł - informuje tvn24.pl asp. Paulina Kęsek z policji w Tychach.

65-letni mężczyzna wpadł do kanału technicznego w myjni samochodowej Źródło: 112Tychy - Tyskie Służby Ratownicze

Policja nie mówi, czy mężczyzna był pracownikiem myjni czy klientem.

Wszystkie czynności były wykonywane przez policję pod nadzorem prokuratora. Na miejscu pracowały ratownicy medyczni i straż pożarna.

Tragedia na myjni samochodowej w Tychach Źródło: 112Tychy - Tyskie Służby Ratownicze

65-latek nie żyje po tragedii w Tychach Źródło: 112Tychy - Tyskie Służby Ratownicze

