Katowice Substancja psychoaktywna u kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek na A1 Oprac. Mateusz Czajka |

Na autostradę skierowano 13 zastępów straży pożarnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP w Katowicach

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Narkotykiem wykrytym w badaniach toksykologicznych był klefedron.

- Kierowca chciał się oddalić, przeszedł za bariery na autostradzie. Zatrzymali go robotnicy przebywający na A1 - uzupełnił Ozimek.

Kierowca ciężarówki został zatrzymany Źródło zdjęcia: KWP w Katowicach

Cztery osoby nie żyją

Obecnie trwa posiedzenie aresztowe w sprawie 31-letniego mężczyzny, który 1 września koło godziny 9 na autostradze A1 pod Mykanowem miał doprowadzić do wypadku. Zginęło czterech pracowników firmy wykonującej prace na drodze, a kolejnych czterech trafiło w stanie ciężkim do szpitali.

W związku z wypadkiem Dominik D. w środę usłyszał zarzuty. Jeden z nich dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, a drugi ukrywania w kabinie pojazdu kart kierowców, wystawionych na nazwiska dwóch innych osób. - Podejrzany przyznał się do sprowadzenia katastrofy i wyjaśnił, że nie pamięta okoliczności tego zdarzenia. Nie przyznaje się do ukrywania kart innych kierowców - informował w środę prokurator.

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Jak doszło do wypadku?

- Do katastrofy doszło w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez niezachowanie należytej ostrożności i najechanie ciągnikiem siodłowym na zaparkowane pojazdy i pracowników wykonujących drogowe prace serwisowe. Następstwem tego była śmierć czterech osób i ciężki uszczerbek na zdrowiu kolejnych czterech pokrzywdzonych - tłumaczył prok. Tomasz Ozimek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

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Więcej informacji wkrótce.