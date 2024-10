Do zatrzymań, jak przekazuje prokuratura, doszło 1 października. "Przedmiotem działania są czyny przeciwko wolności seksualnej i o charakterze gospodarczym. Pierwszy mężczyzna, z zarzutami o charakterze gospodarczym, został wczoraj przesłuchany i zwolniony do domu jeszcze wczoraj" - informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Dorota Pelon. Dodaje, że wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Komunikat kurii

Skandale, o których mówiła cała Polska

We wtorek na tvn24.pl informowaliśmy, że w diecezji sosnowieckiej pracę rozpoczęła już komisja ds. rozeznania i rozwoju, a wkrótce powołana zostanie komisja, która zajmie się wyjaśnieniem skandali z duchownymi w rolach głównych. Jest to związane ze skandalami z udziałem duchownych, o których było głośno w całej Polsce. Do pierwszego doszło stosunkowo dawno, bo w 2010 r. Pełniący wówczas funkcję rektora sosnowieckiego seminarium ks. dr Mariusz T. miał wdać się w szarpaninę w klubie gejowskim. Po nagłośnieniu sprawy przez media duchowny jeszcze przez półtora roku pełnił funkcję rektora. Po interwencji Stolicy Apostolskiej sosnowieckie seminarium zostało rozwiązane, a studiujący w nim alumni przeniesieni do Częstochowy, gdzie do dziś działa Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej.