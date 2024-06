Trzech nastolatków pobiło na śmierć 28-letniego Marcina, piłkarza i pracownika służby więziennej. Do tragedii doszło podczas plenerowej imprezy z okazji 120-lecia Sosnowca. - Urazy nie wyglądały na uderzenie z pięści. Obok leżała butelka. Wydaje mi się, że pod nim leżało roztłuczone szkło. Kiedy czekaliśmy na przyjazd karetki, gdzieś w tłumie usłyszałem krzyki: "uciekajcie stąd, bo chłopak chyba zmarł" - relacjonował świadek.

Do tragedii doszło w niedzielę w Sosnowcu w Zagłębiowskim Parku Sportowym na imprezie plenerowej, wieńczącej obchody 120. urodzin miasta.

- Około godziny 22 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że na ulicy Generała Mariusza Zaruskiego doszło do pobicia. Po przyjeździe na miejsce policjanci zastali leżącego na ziemi 28-letniego mężczyznę, mieszkańca miejscowości Jastrzębie-Zdrój - przekazał nam sierżant sztabowy Błażej Czernecki, pełniący obowiązki oficer prasowy policji w Sosnowcu.

"Mężczyzna w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala" - informowała policja w dzisiejszym komunikacie.

Postępowanie zostało wszczęte w sprawie pobicia, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Ale to się wkrótce zmieni, bo mężczyzna zmarł w środę w sosnowieckim szpitalu.

Sprawcy umieszczeni w schronisku dla nieletnich

Śledczy zabezpieczyli monitoring i przesłuchali na miejscu świadków. Według policyjnego komunikatu w poniedziałek dotarli do podejrzewanych o pobicie.

"To nasz piłkarz". Klub sportowy o pośmiertnym darze 28-latka

- To nasz piłkarz, obrońca. U nas w klubie od roku, ale grał w piłkę od dziecka. Wspaniały człowiek, dusza towarzystwa, zawsze uśmiechnięty - powiedział nam Zbigniew Orawiec, wiceprezes klubu piłkarskiego KS Spójnia Landek.

W poniedziałek klub pisał na swoim profilu facebookowym: "Dotarła do nas wiadomość, że nasz zawodnik Marcin przebywa obecnie w szpitalu w Sosnowcu. W dniu wczorajszym doznał on groźnego urazu głowy, jest nieprzytomny i walczy o życie. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, a Was wszystkich drodzy kibice i sympatycy naszego klubu prosimy o modlitwę".