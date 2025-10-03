Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Na Śląsku znikały skutery i motocykle. Wiadomo, kto za tym stoi

Podejrzanym przedstawiono 11 zarzutów
Zatrzymano złodziei motocykli i skuterów
Źródło: Śląska policja
Ukradli łącznie osiem motocykli i skuterów i w końcu wpadli. Policjanci z Sosnowca zatrzymali 26-latka i 27-latkę. Oboje usłyszeli po kilkanaście zarzutów. Za kradzież z włamaniem grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Pozbywali się zabezpieczeń, potem kradli motocykle i skutery. Pojazdy znikały z Dąbrowy Górniczej i Sosnowca (Śląsk).

- Od końca czerwca do połowy września do policjantów wpływały zawiadomienia od mieszkańców, którzy zgłaszali między innymi kradzieże motocykli i skuterów, a także ich uszkodzenia. Policjanci z Wydziału Kryminalnego przeprowadzili szereg czynności, które pozwoliły ustalić sprawców - poinformowała podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sosnowcu.

Podejrzanym przedstawiono 11 zarzutów
Podejrzanym przedstawiono 11 zarzutów
Źródło: Śląska policja

Usłyszeli po kilkanaście zarzutów

Podejrzani w tej sprawie to 26-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta. Oboje zostali już zatrzymani. - Wszystkich tych czynów dopuścili się w warunkach recydywy. Swoim zachowaniem spowodowali straty oszacowane na blisko 60 tysięcy złotych - wyliczała policjantka.

Kobieta usłyszała 11 zarzutów, w tym 8 dotyczących samej kradzieży. W jednym z tych przypadków przestępczy duet miał również dopuścić się oszustwa. 26-latek usłyszał jeden dodatkowy zarzut

- Policjanci ustalili, że 26-latek w tym czasie prowadził pojazdy mechaniczne, nie stosując się do sądowego zakazu prowadzenia, orzeczonego przez sosnowiecki sąd, za co mężczyzna również usłyszał zarzut - opisała podkomisarz.

Wobec obojga podejrzanych zastosowano policyjny dozór. Zatrzymanym najsurowsza kara grozi za kradzież z włamaniem - do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjantom udało się odzyskać wszystkie skradzione motocykle i skutery. Jeden z pokrzywdzonych wysłał do komendanta list, w którym docenił pracę policjantów i podziękował za odzyskanie skradzionego jednośladu.

Upodobali sobie skutery i motocykle
Upodobali sobie skutery i motocykle
Źródło: Śląska policja
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
V Kongres Praw Zwierząt w Senacie
Psy w Senacie
Ciekawostki
Nowe studio Faktów i TVN24
TVN i "Fakty" mają 28 lat
Ciekawostki
Chiński okręt podczas ćwiczeń RIMPAC
"Zielony kamuflaż". Ogłosili rezerwat przyrody, by przejąć terytorium
Radomir Wit
Odmienione studio, oprawa i większa publiczność. "#BezKitu" w nowej odsłonie
Polska
flotylla gaza
Izrael rozpoczął deportację uczestników flotylli
Biuro zarządu JSW
Prezes państwowej spółki odwołany
BIZNES
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia w bankach. "Zrób zaplanowane operacje wcześniej"
BIZNES
imageTitle
Pokonała Świątek, ale nie poszła za ciosem. Amerykański ćwierćfinał dla Peguli
EUROSPORT
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
METEO
Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej"
Sprawa "mafii śmieciowej". Cztery osoby aresztowane
Poznań
W wielu polskich szkołach z kranów leci tylko zimna woda
Woda do picia tylko w toaletach. NIK skontrolował szkoły
Zdrowie
Petra, Jordania
"W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji...". MSZ ostrzega Polaków
Polska
Patricia Routledge
Patricia Routledge nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Trzy karne, trzy nietrafione. "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem"
EUROSPORT
shutterstock_1678176775
Chińczycy coraz bliżej kupna niemieckich sieci. "Polscy operatorzy odczują tę transakcję"
BIZNES
Pociąg pasażerski uderzył w ciężarówkę. Kierowca wyskoczył w ostatniej chwili
Pociąg uderzył w ciężarówkę. Kierowca wyskoczył w ostatniej chwili
Kujawsko-Pomorskie
Renowacja pomnika Chopina
Zdjęli płachtę z pomnika Chopina, ale przy filharmonii trwa budowa
WARSZAWA
Cyberatak na Europejską Agencję Leków (zdj. ilustracyjne)
Pacjenci odsuwają leczenie, a czas ucieka. "Fora pełne są nieprawdziwych informacji"
Zdrowie
imageTitle
Polak piłkarzem miesiąca w klubie Bundesligi. Bezapelacyjne zwycięstwo
EUROSPORT
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
Chcą do Unii, robią interesy z Kremlem. "Chciałbym, żeby Rosjanie znaleźli magiczną formułę"
BIZNES
Sytuacja wokół Nysy w woj. opolskim (poniedziałek 16.09 po godz. 16.)
Naukowcy przyjrzeli się zaporze w Nysie i zaalarmowali prokuraturę
Wrocław
Chartum, stolica Sudanu
"Nikt już nie może mówić, że tego nie widzi"
Joanna Rubin-Sobolewska
imageTitle
Selekcjoner Anglików pominął gwiazdy
EUROSPORT
KRAKOW UNIWERSYTET EKONOMICZNY shutterstock_2215618153
Uniwersytet zgłosił fikcyjne umowy. "Czuję satysfakcję"
Kraków
Mężczyzna trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy
Pacjent czeka, bo chirurg szyje rany pijanego. "Należy coś zrobić"
Piotr Wójcik
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
METEO
boeing 777-x Everett usa - VDB Photos shutterstock_1558195439
Polski przewoźnik kontra Boeing. Pierwszy taki przypadek
BIZNES
imageTitle
Zwolińska pełna emocji po kolejnym tytule. "Coś niesamowitego"
EUROSPORT
Katowice Ligota tory
"Zagrożenie powstało. Czy jest związane z próbą dywersji? Służby będą ustalały"
Polska
Prokuratura w Ostrołęce
Dwulatek dostał się pod koła ciężarówki, zginął. Decyzja prokuratury
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica