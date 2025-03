Śmierć Izabeli z Pszczyny. Decyzja Okręgowego Sądu Lekarskiego

21.03.2023 | Donald Tusk spotkał się z kobietami w Pszczynie. "Dzięki wam istnieje szansa na zmiany" To nie była dyskusja o wielkiej polityce krajowej i zagranicznej, tylko o prawach kobiet. Donald Tusk spotkał się z nimi w Pszczynie, by przekonać je, że aborcja do 12. tygodnia, antykoncepcja, in vitro i edukacja seksualna są w programie jego partii. Katarzyna Kolenda-Zaleska | Fakty TVN