Prowadził 24-tonowy dźwig. Był pijany

Skoczów (województwo śląskie) Źródło: mapa google

W poniedziałek po godzinie ósmej rano policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie kontrolowali kierowców w sąsiednim Skoczowie.

Na ulicy Kiczyckiej zatrzymali do kontroli drogowej pojazd specjalny: dźwig UTM-625 Liebherr. Za kierownicą tego potężnego pojazdu - waży 24 tony - siedział 42-letni mężczyzna.

Pijany kierowca prowadził potężny dźwig Źródło: śląska policja

"Badanie alkomatem wykazało, że znajdował się w stanie nietrzeźwości - miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu" - informuje cieszyńska policja.

42-latek ma zatrzymane prawo jazdy i stanie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, a także konsekwencje finansowe i zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo kierowca odpowie za wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu.