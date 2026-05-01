Razem pili, potem bili i chcieli okraść
Do zdarzenia doszło 28 kwietnia na terenie Siemianowic Śląskich. Tego dnia mężczyźni w wieku 21, 26 i 57 lat wspólnie pili alkohol. W pewnym momencie doszło do kłótni, która szybko przerodziła się w agresję wobec 57-latka. Dwaj młodsi mężczyźni zaczęli bić go pięściami i kopać.
Według policji w Siemianowicach Śląskich, po wszystkim napastnicy przeszukali jego ubrania, by odnaleźć pieniądze. Mężczyźni zostali spłoszeni przez nadjeżdżającą karetkę pogotowia, po czym uciekli z miejsca zdarzenia.
Napastnicy zatrzymani kilka ulic dalej
Policjanci, którzy otrzymali zgłoszenie, kilka ulic dalej zauważyli dwóch mężczyzn pasujących do rysopisu. 21-latek i 26-latek zostali zatrzymani.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania rozboju. Decyzją prokuratora wobec nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
Teraz grozi im kara do 15 lat więzienia. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.
