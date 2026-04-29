Katowice Zniszczone wiaty i 24-latka z "lekceważącym stosunkiem do prawa" Oprac. Mateusz Czajka |

24-latka w odstępie tygodnia zniszczyła dwie wiaty Źródło: KPP w Wodzisławiu Śląskim

Pierwsza wiata została zniszczona w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej. Policjanci zatrzymali wówczas 24-latkę. Usłyszała ona zarzut zniszczenia mienia o wartości ponad 3 tysięcy złotych.

"Lekceważący stosunek do prawa i norm społecznych"

Tydzień później zrobiła dokładnie to samo. Tym razem padło na wiatę w Pszowie. Świadek zdarzenia zobaczył, jak kobieta rzuca kostką brukową w szybę.

24-latka ponownie usłyszała identyczny zarzut, jak kilka dni wcześniej. Policjanci twierdzą, że ma ona "lekceważący stosunek do przepisów prawa i norm społecznych".

"Za przestępstwo zniszczenia mienia kobiecie grozi kara do pięciu lat więzienia" - informuje wodzisławska policja.

