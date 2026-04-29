Zniszczone wiaty i 24-latka z "lekceważącym stosunkiem do prawa"
Pierwsza wiata została zniszczona w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej. Policjanci zatrzymali wówczas 24-latkę. Usłyszała ona zarzut zniszczenia mienia o wartości ponad 3 tysięcy złotych.
Wiata w Rydułtowach zdemolowana przez 24-latkę
"Lekceważący stosunek do prawa i norm społecznych"
Tydzień później zrobiła dokładnie to samo. Tym razem padło na wiatę w Pszowie. Świadek zdarzenia zobaczył, jak kobieta rzuca kostką brukową w szybę.
24-latka ponownie usłyszała identyczny zarzut, jak kilka dni wcześniej. Policjanci twierdzą, że ma ona "lekceważący stosunek do przepisów prawa i norm społecznych".
"Za przestępstwo zniszczenia mienia kobiecie grozi kara do pięciu lat więzienia" - informuje wodzisławska policja.
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wodzisławiu Śląskim