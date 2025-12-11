Pasażer zginął na miejscu, kierowca zmarł w szpitalu

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w czwartek (11 grudnia) około godziny 11:40 na drodze przy ulicy Czecha w Rybniku.
Jak przekazała nam podkomisarz Bogusława Kobeszko, oficer prasowa policji w Rybniku, 26-latek kierujący volkswagenem golfem z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w przydrożne drzewo.
- W wyniku wypadku na miejscu zmarł 25-letni pasażer samochodu. Kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala - powiedziała nam funkcjonariuszka.
Po południu, około 15, policja poinformowała, że kierowca zmarł w szpitalu.
Dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.
Autorka/Autor: ms/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: śląska policja