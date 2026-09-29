Katowice Najstarszy ma zaledwie 22 lata. Stracili prawo jazdy na trzy miesiące Oprac. Mateusz Czajka |

Fotoradary na polskich drogach Źródło wideo: TVN Turbo Źródło zdj. gł.: KPP w Raciborzu

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Najwięcej na liczniku miał 20-letni kierujący Seatem, który w Bięńkowicach, na ulicy Raciborskiej, jechał z prędkością aż 158 km/h. Co istotne, ograniczenie na tamtym odcinku wynosiło maksymalnie 90 km/h. Oznacza to, że przekroczył prędkość o 68 km/h.

W Rudyszwałdzie mundurowi zatrzymali do kontroli 21-latka, który Oplem jechał 105 km/h. Ograniczenie prędkości zezwalało najwyżej na 50km/h.

Takie samo graniczenie obowiązuje w Kornicach na ulicy Raciborskiej, gdzie zaledwie 18-letnia dziewczyna jechała 113 km/h. Tego dnia zatrzymano również 22-latka jadącego z prędkością 107 km/h - także przy ograniczeniu do 50 km/h.

"We wszystkich tych przypadkach kierujący przekroczyli dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h. Policjanci zatrzymali ich prawa jazdy na trzy miesiące" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu.

Młodzi kierowcy zostali również ukarani mandatami i punktami karnymi.

Źródło: Google Maps