Katowice 15-latek złamał kręgosłup na zjeżdżalni w aquaparku Oprac. Mateusz Czajka |

27 czerwca na H2Ostróg otwarto letnią strefę Źródło wideo: TVN24/Maciej Skóra Źródło zdj. gł.: Maciej Skóra/TVN24

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Lekarze z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili operację u 15-letniego pacjenta, który doznał poważnego urazu kręgosłupa w raciborskim aquaparku.

Jak przekazał szpital, badania obrazowe wykazały u pacjenta niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego (L2). Tego typu uraz, jeśli nie zostanie odpowiednio leczony, może prowadzić do uszkodzenia struktur nerwowych oraz trwałej deformacji kręgosłupa. Zabieg wykonano kilkanaście dni po zdarzeniu.

W aquaparku w Raciborzu otwarło nową strefę letnią Źródło zdjęcia: Maciej Skóra/TVN24

Implanty wprowadzono przez nacięcia skóry

Podczas zabiegu lekarze zastosowali przezskórną stabilizację transpedikularną – małoinwazyjną metodę polegającą na wprowadzeniu implantów przez niewielkie nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Operację wykonano z wykorzystaniem śródoperacyjnego obrazowania 3D, które umożliwiło precyzyjne umiejscowienie implantów oraz pełne nastawienie złamanego kręgu.

Według szpitala małoinwazyjna technika pozwala ograniczyć uraz operacyjny, zmniejszyć dolegliwości bólowe i skrócić okres rekonwalescencji. W najbliższych dniach u pacjenta ma rozpocząć się pionizacja oraz rehabilitacja.

Placówka poinformowała również, że u nastolatka stwierdzono także złamanie miednicy, co wydłuży proces leczenia. Jak podkreślono, wykonana stabilizacja ma zapewnić optymalne warunki do zrostu złamanego kręgu oraz bezpieczny powrót pacjenta do sprawności.

15-latkowi operowano kręgosłup w GCZD w Katowicach Lekarze operowali kręgosłup nastolatka Źródło zdjęcia: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach Lekarze operowali kręgosłup nastolatka Źródło zdjęcia: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Lekarze operowali kręgosłup nastolatka Źródło zdjęcia: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Lekarze operowali kręgosłup nastolatka Źródło zdjęcia: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II GCZD w Katowicach Źródło zdjęcia: TVN24

Policja nie otrzymała podobnych zgłoszeń

Do wypadku doszło 27 czerwca, w dniu otwarcia letniej strefy basenowej aquaparku w Raciborzu. Jak przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu mł. asp. Joanna Wiśniewska, zgłoszenie dotyczyło 15-latka, który uległ wypadkowi na zjeżdżalni. Policja nie otrzymała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni.

"Trafił do naszego szpitala w bardzo poważnym stanie" Źródło: TVN24

Aquaparkiem zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Pod koniec czerwca otwarto tam nową, letnią strefę. Ratusz w komunikacie po otwarciu napisał także, że ośrodka strzegą ratownicy "będący ze sobą w stałej łączności". Na terenie H2Ostróg znajduje się także punkt pomocy medycznej oraz defibrylator (AED). Aquapark jest też stale monitorowany.

Zapytaliśmy dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu, czy po wypadku 15-latka sprawdzono, czy zjeżdżalnia jest bezpieczna i np. nie trzeba jej przeprojektować. Czekamy na odpowiedzi.

Źródło: Google Maps

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