15-latek złamał kręgosłup na zjeżdżalni w aquaparku
Lekarze z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili operację u 15-letniego pacjenta, który doznał poważnego urazu kręgosłupa w raciborskim aquaparku.
Jak przekazał szpital, badania obrazowe wykazały u pacjenta niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego (L2). Tego typu uraz, jeśli nie zostanie odpowiednio leczony, może prowadzić do uszkodzenia struktur nerwowych oraz trwałej deformacji kręgosłupa. Zabieg wykonano kilkanaście dni po zdarzeniu.
Implanty wprowadzono przez nacięcia skóry
Podczas zabiegu lekarze zastosowali przezskórną stabilizację transpedikularną – małoinwazyjną metodę polegającą na wprowadzeniu implantów przez niewielkie nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Operację wykonano z wykorzystaniem śródoperacyjnego obrazowania 3D, które umożliwiło precyzyjne umiejscowienie implantów oraz pełne nastawienie złamanego kręgu.
Według szpitala małoinwazyjna technika pozwala ograniczyć uraz operacyjny, zmniejszyć dolegliwości bólowe i skrócić okres rekonwalescencji. W najbliższych dniach u pacjenta ma rozpocząć się pionizacja oraz rehabilitacja.
Placówka poinformowała również, że u nastolatka stwierdzono także złamanie miednicy, co wydłuży proces leczenia. Jak podkreślono, wykonana stabilizacja ma zapewnić optymalne warunki do zrostu złamanego kręgu oraz bezpieczny powrót pacjenta do sprawności.
Policja nie otrzymała podobnych zgłoszeń
Do wypadku doszło 27 czerwca, w dniu otwarcia letniej strefy basenowej aquaparku w Raciborzu. Jak przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu mł. asp. Joanna Wiśniewska, zgłoszenie dotyczyło 15-latka, który uległ wypadkowi na zjeżdżalni. Policja nie otrzymała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni.
Aquaparkiem zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Pod koniec czerwca otwarto tam nową, letnią strefę. Ratusz w komunikacie po otwarciu napisał także, że ośrodka strzegą ratownicy "będący ze sobą w stałej łączności". Na terenie H2Ostróg znajduje się także punkt pomocy medycznej oraz defibrylator (AED). Aquapark jest też stale monitorowany.
Zapytaliśmy dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu, czy po wypadku 15-latka sprawdzono, czy zjeżdżalnia jest bezpieczna i np. nie trzeba jej przeprojektować. Czekamy na odpowiedzi.