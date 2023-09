Został zamordowany dwa lata temu. Teraz przypadkiem znaleźli jego ciało i mają podejrzanych

Ciało odkopane przypadkiem podczas budowy należało do 40-letniego Tomasza Z. Potwierdziły to porównawcze badania genetyczne. Mężczyzna był poszukiwany przez rodzinę. Okazało się, że dwa lata temu został zamordowany siekierą. Prokuratura ma dwóch podejrzanych. Jeden z nich przyznał się do zbrodni.

Rabunek? Sprawy osobiste? Libacja alkoholowa? Szukają motywu

Prokuratura ustaliła, że do zbrodni doszło we wrześniu 2021 roku w Poczesnej. - Podejrzani pozbawili życia pokrzywdzonego zadając mu uderzenia siekierą w głowę. Następnie sprawcy zakopali ciało w dole - relacjonuje Ozimek.

Przebieg zdarzenia można było odtworzyć, ponieważ jeden z podejrzanych przyznał się do zbrodni i opisał, jak do niej doszło. Mimo to nie udało się ustalić motywu. - Nie był to rabunek ani sprawy osobiste - mówi Ozimek.