"Spodziewaliśmy się, że dziecko będzie duże, ale nie aż tak". Majka waży niemal siedem kilogramów

Choć ma dopiero dwa dni, to pije tyle, co czteromiesięczny niemowlak. Maja jest jednym z największych dzieci urodzonych w Polsce. Dziewczynka ma się dobrze, a jej mamie w opiece nad córką pomaga szpitalny personel.

Córka i mama czują się dobrze

"Pije tyle, co czteromiesięczny niemowlak"

- Dziecko wymaga większej pomocy, jeśli chodzi o odżywianie, bo mama nie jest w stanie jej wykarmić piersią. Dlatego dziewczynkę trzeba dokarmiać, bo pije tyle, co czteromiesięczny niemowlak. Pomagamy też w codziennej pielęgnacji - relacjonuje lekarka. Pomoc jest potrzebna, bo Maja na świat przyszła przez cesarskie cięcie. To oznacza, że jej mama po porodzie nie może się przeciążać. Choć w szpitalu spodziewali się, że dziewczynka będzie dużym dzieckiem, to jej waga zdziwiła lekarzy.