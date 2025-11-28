Kopalnia Budryk jest jedną z najmłodszych w Polsce Źródło: TVN24

W czwartek około godz. 23 na terenie kopalni Budryk doszło do zawalenia zbiornika na węgiel surowy numer dwa wraz z przyległymi pomostami taśmowymi. Po zdarzeniu rozpoczęto akcję ratowniczą.

W rejonie było dwóch górników

W czasie zawalenia się zbiornika w jego rejonie znajdowało się dwóch pracowników. Jeden z nich zdołał samodzielnie wycofać się z zagrożonego terenu. - Drugi z pracowników, w wyniku uszkodzenia konstrukcji zbiornika numer dwa oraz pomostów, nie miał możliwości samodzielnej ewakuacji. Po kilku godzinach został bezpiecznie sprowadzony przez strażaków na dół. Pracownik trafił na badania do szpitala w Mikołowie - poinformował w piątek rano rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Wojciech Sury.

Działania ratownicze w Budryku z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, zastępów ratowniczych kopalni oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego zakończono przed godz. 3.30.

Rzecznik podkreślił, że jest jeszcze za wcześnie na określenie wpływu tego, co się stało na perspektywy pracy kopalni.

