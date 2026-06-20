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Katowice

Płonie zakład produkujący wiązanki ze sztucznych kwiatów

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pozar.mp4
Źródło wideo: Kontakt24/Internauci
Źródło zdj. gł.: TVN24/Karolina Komanda
Strażacy walczą z pożarem w zakładzie produkującym wiązanki ze sztucznych kwiatów w powiecie myszkowskim. Ogień nie jest jeszcze opanowany.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Obecnie przy ul. Opolskiej w Winownie w województwie śląskim działa około 30 zastępów straży pożarnej.

- Płonie zakład produkujący sztuczne wiązanki kwiatowe. Ogień pojawił się na poddaszu - przekazał po południu oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Pożar w Winownie w województwie śląskim 
Pożar w Winownie w województwie śląskim 
Źródło zdjęcia: TVN24/Karolina Komanda

Dodał, że nie ma osób poszkodowanych. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Zakład ma około 1400 metrów kwadratowych powierzchni.

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: Google Maps
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Tagi:
Myszkówpożar
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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