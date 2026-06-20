Płonie zakład produkujący wiązanki ze sztucznych kwiatów
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Obecnie przy ul. Opolskiej w Winownie w województwie śląskim działa około 30 zastępów straży pożarnej.
- Płonie zakład produkujący sztuczne wiązanki kwiatowe. Ogień pojawił się na poddaszu - przekazał po południu oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.
Dodał, że nie ma osób poszkodowanych. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Zakład ma około 1400 metrów kwadratowych powierzchni.
Więcej informacji wkrótce.
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Źródło: tvn24.pl