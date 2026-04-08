Do zdarzenia doszło w Mysłowicach Źródło: Google Earth

Psy uciekły z posesji w wielkanocny wieczór. Przechodzień zauważył je około godziny 19.

"Policjanci z Mysłowickiej patrolówki zabezpieczyli zwierzęta, a następnie, by zapobiec ich kolejnej ucieczce, postanowili "zaprosić" je do komendy, gdzie mogły przeczekać w bezpiecznych warunkach do czasu ustalenia ich właściciela" – czytamy w komunikacie śląskiej policji.

W międzyczasie policjanci znaleźli w mediach społecznościowych ogłoszenie o ucieczce samojedów. Skontaktowali się z właścicielką zwierząt, która odebrała czworonogi z komendy.

Samojedy uciekły z posesji w Mysłowicach Źródło: Śląska policja

