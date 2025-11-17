Dziewczynka potrącona w drodze do szkoły. Kierowca zagapił się przed pasami

Do zdarzenia doszło w Mysłowicach Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek (17 listopada) około siódmej rano ośmioletnia dziewczynka w drodze do szkoły przechodziła przez ulicę 3 Maja w Mysłowicach. Szła na przystanek autobusowy.

Oznakowane przejście nie ma sygnalizacji świetlnej. Gdy dziewczynka zbliżała się do przejścia, drogą poruszała się skoda, a za nią jechał jeep.

56-letni kierowca skody, zgodnie z przepisami, zatrzymał się przed przejściem, widząc zbliżającą się do krawężnika pieszą. Niestety jadący za nim 35-letni kierowca jeepa nie zwolnił.

Ośmioletnia dziewczynka potrącona na pasach w Mysłowicach Źródło: policja śląska

- Prawdopodobnie zagapił się i uderzył w tył skody. Uderzenie było mocne, skoda tylko trochę przesunęła się na pasy. Uderzyła w dziewczynkę, ale piesza tylko się przewróciła i zaraz się podniosła. Uczestnicy zdarzenia wezwali do niej pogotowie. Nic groźnego jej się nie stało, została przekazana pod opiekę rodziców - mówi aspirant Łukasz Paździora, rzecznik policji w Mysłowicach.

Ośmioletnia dziewczynka potrącona na pasach w Mysłowicach Źródło: policja śląska

Kierowca jeepa został ukarany mandatem. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych, bo jesienna aura z porannymi mgłami i wilgocią ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania.

Ośmioletnia dziewczynka potrącona na pasach w Mysłowicach Źródło: śląska policja

OGLĄDAJ: Incydenty na kolei. Najnowsze informacje i komentarze w TVN24