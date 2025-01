Proboszcz miał konto na portalu randkowym. Zareagowali wierni

Proboszcz parafii w Łubowicach pod Raciborzem (Śląskie) na początku zaprzeczał. Ostatecznie przyznał, że kłamał i to jego zdjęcia były zamieszczone na jednym z portali randkowych. Co zauważyli wcześniej wierni i zgłosili biskupowi. Proboszcz zrezygnował ze swojej funkcji. O jego dalszym losie zadecyduje sąd diecezjalny.

Był bez koszulki

Gdy pytamy, co to oznacza, mówi, że duchowny nie miał koszulki.

Na początku mówił, że to kiepski żart albo próba zniszczenia dobrego imienia

Jak donosi lokalny portal nowiny.pl, 19 stycznia, podczas niedzielnej mszy ksiądz mówił, że odbiera to albo jako kiepski żart, który wymknął się spod kontroli, albo jako próbę zniszczenia jego dobrego imienia. W kolejną niedzielę przyznał się jednak do kłamstwa.

"Jest mi niezmiernie wstyd i bardzo was przepraszam, że zawiodłem wasze zaufanie. Zwłaszcza za to, że w ubiegłą niedzielę was okłamałem. Nie miałem dość odwagi, by powiedzieć prawdę i się przyznać" – powiedział z ambony, cytowany przez nowiny.pl.

Jest obecnie w jednym z domów diecezjalnych

- Przyznał się też biskupowi. Wykazał skruchę i chęć pokuty. Konto na portalu zostało usunięte. Biskup przyjął rezygnację. Ksiądz nie jest już proboszczem. Został też zawieszony w posłudze. Mieszka obecnie w jednym z domów diecezjalnych. Jego sprawą zajmuje się obecne sąd diecezjalny. To on zadecyduje o dalszym losie duchownego – mówi ks. Kobienia.

Nowy proboszcz musi znać język niemiecki

Parafianie mówią, że chociaż zboczył z drogi, jest tylko człowiekiem

Przyznała – jak donosi portal - że nie wie, co by zrobiła, gdyby jej dziecko powiedziało jej, że widziało roznegliżowane zdjęcia proboszcza. Chwaliła jednak postawę księdza, który przyznał się do winy, zamiast zamiatać sprawę pod dywan. – To duża odwaga, za to go podziwiam – oceniła.