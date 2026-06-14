Lubliniec
Wiózł dzieci do szkoły pod wpływem alkoholu
Mieszkaniec gminy Pawonków przewoził busem siedmioro dzieci do szkoły przy Stalmacha w Lublińcu. Policjanci z drogówki skontrolowali go w piątek o godzinie 7.00 w Harbutowicach. 36-latek miał niemal promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
"W związku z ujawnionym przestępstwem mundurowi natychmiast zakazali mężczyźnie dalszej jazdy oraz zatrzymali jego prawo jazdy" - poinformowała na swojej stronie internetowej Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu.
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Źródło: tvn24.pl