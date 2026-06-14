Lubliniec Wiózł dzieci do szkoły pod wpływem alkoholu Oprac. Mateusz Czajka |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: KPP w Lublińcu

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Mieszkaniec gminy Pawonków przewoził busem siedmioro dzieci do szkoły przy Stalmacha w Lublińcu. Policjanci z drogówki skontrolowali go w piątek o godzinie 7.00 w Harbutowicach. 36-latek miał niemal promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

"W związku z ujawnionym przestępstwem mundurowi natychmiast zakazali mężczyźnie dalszej jazdy oraz zatrzymali jego prawo jazdy" - poinformowała na swojej stronie internetowej Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu.

Źródło: Google Maps

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