Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubliniec

Wiózł dzieci do szkoły pod wpływem alkoholu

|
Bus, którym 36-latek przewoził dzieci
Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych
Źródło zdj. gł.: KPP w Lublińcu
Policja z Lublińca zatrzymała 36-latka, który przewoził siedmioro dzieci busem pod wpływem alkoholu. Mężczyzna odpowie przed sądem.

Mieszkaniec gminy Pawonków przewoził busem siedmioro dzieci do szkoły przy Stalmacha w Lublińcu. Policjanci z drogówki skontrolowali go w piątek o godzinie 7.00 w Harbutowicach. 36-latek miał niemal promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

"W związku z ujawnionym przestępstwem mundurowi natychmiast zakazali mężczyźnie dalszej jazdy oraz zatrzymali jego prawo jazdy" - poinformowała na swojej stronie internetowej Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu. 

Źródło: Google Maps
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
14 1045 kawa cl-0233
"Faszystowski i antysemicki smród w polskiej polityce". Ostra dyskusja polityków
Kawa na ławę
1 godz 2 min
pc
"Biję się z myślami, czy przyznać się, że mam dziewczynę"
Objaw Raynauda najczęściej jest wywoływany przez zimno
Twoje ręce nieprawidłowo reagują na zimno? Idź do lekarza
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Lubliniec
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Seks menopauza
Baby boomers pragną orgazmów. Lekarka: łechtaczka działa do końca życia
Agata Daniluk
Burze, ciemne chmury, groźna aura, wyładowania
Gdzie jest burza? Grzmi, kłębią się ciemne chmury
METEO
imago1078506662
Niesamowita walka Majchrzaka. Polak blisko tytułu
RELACJA
imageTitle
Jednostronny "finał pocieszenia". Gladiatorzy za silni dla Duńczyków
Najnowsze
Ulewa, deszcz
Kiedy przestanie padać? Pogoda na pięć dni
METEO
Samochód, którym może poruszać się poszukiwany mężczyzna
Znaleziono ciało kobiety. Policja szuka mężczyzny z Volkswagena
Lubuskie
czarnek na konwencji pis
"Plan Czarnka" dla Polski. Deklaracje Prawa i Sprawiedliwości
BIZNES
imageTitle
Podwójny sukces polskiej ekipy w Le Mans. Kubica tym razem bez podium
EUROSPORT
Samochodem podróżowało pięć osób
Samochód dachował na polu. Pięć osób w szpitalu
Poznań
Susłogon przesypia w ciągu roku aż dziewięć miesięcy
Zbadali odchody susłogonów sprzed setek tysięcy lat. Wynik ich zaskoczył
METEO
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
15-latka trafiła do szpitala, wcześniej "mogła urodzić dziecko". Trzy osoby zatrzymane
Rzeszów
Mark Zuckerberg
Zuckerberg przyznaje: popełniliśmy błędy
BIZNES
Kot na scenie w teatrze
Tragedia stała się komedią. Nagranie
METEO
Restauracja
Lokal z gwiazdką. "Jak mogłaś wydać tyle pieniędzy na kolację"
Łukasz Figielski
Wołodymyr Zełenski
Co z orderem Zełenskiego? "W niedługim czasie należy spodziewać się decyzji"
KAWA NA ŁAWĘ
Benjamin Netanjahu
"Wypędzimy ich z naszego Polin". Nagranie z Netanjahu oburza. Słusznie?
Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
Czy zakaz serwisów społecznościowych dla dzieci ma sens? "To nie działa"
BIZNES
Wypadek pod Mińskiem Mazowieckim
Silny wiatr, obfity deszcz, tragiczny wypadek. Nie żyje motocyklista
Mińsk Mazowiecki
Śledczy na miejscu zbrodni w nocy z 12 na 13 czerwca
Kazał taksówkarzowi skręcić, następnie zaatakował i zabił. Nowe informacje
Trójmiasto
Sprawę wyjaśnia rzeszowska policja
Serwowała psu "radioaktywne jedzenie". Apel policji
Rzeszów
Prezydent Karol Nawrocki
O co chodzi z referendum? Rozgrywanie emocji
Tomasz Kowalczuk
Zdarzenie w Warszawie
Zaparkowany samochód, w środku... koń i gołębie. Właściciel z zarzutami
WARSZAWA
Akcja służb wymierzona w hazard
231 funkcjonariuszy w akcji. Zatrzymano 22 osoby
WARSZAWA
imageTitle
W półfinale pokonała Linette, ale o tytuł nie zagrała
EUROSPORT
Policja w Brazylii
Dramat podczas skoku na bungee. Spadła z 40 metrów bez liny
Świat
imageTitle
Zaskakująca statystyka. Co czwarty piłkarz mundialu nie gra w kraju urodzenia
EUROSPORT
złotówka shutterstock_1189131880
Jak długo Polacy przetrwaliby bez dochodu? Wyniki badania zaskakują
BIZNES
imageTitle
Kibic jak żaden inny. Żandarm znad Bosforu
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: szykuje się szalony skok temperatury
METEO
Pieszy zmarł w szpitalu
Wjechał w pieszego na pasach. Policja ustala, kto kierował samochodem
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica