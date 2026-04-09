Katowice Szybsza odprawa w Katowicach. Lotnisko wprowadzi automatyczną kontrolę Oprac. Anna Winiarska |

Lotnisko Katowice-Pyrzowice Źródło: Google Earth

Koszt inwestycji został podzielony między budżet państwa i środki zarządcy lotniska, Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Jak przekazał Śląski Urząd Wojewódzki, automatyczne bramki powinny zwiększyć przepustowość granicy państwowej na lotnisku, a przez to zapewnić pasażerom poprawę szybkości i komfortu odprawy granicznej.

Cytowany w informacji wojewoda śląski Marek Wójcik zaznaczył, że chodzi o dostosowanie infrastruktury granicznej do tempa rozwoju portu: ponieważ lotnisko dynamicznie się rozwija, celem jest, aby za tym rozwojem podążała przepustowość tamtejszego przejścia granicznego.

- Dlatego dzięki rządowej dotacji we współpracy z zarządcą lotniska zakupionych zostanie 15 bramek automatycznej kontroli granicznej. Dzięki temu liczba stanowisk kontroli granicznej zwiększy się o 100 procent - wskazał wojewoda.

Zmiany na lotnisku w Katowicach

Perspektywa montażu bramek wiąże się z postępami modernizacji katowickiego lotniska. Jeszcze w tym roku w terminalu odlotowym A (non-Schengen), gdzie dotąd działa osiem konwencjonalnych bramek kontroli, zainstalowanych ma zostać pięć bramek ABC (pozostanie wówczas sześć bramek konwencjonalnych).

Z kolei w terminalu przylotowym C, który po tegorocznych wakacjach będzie rozbudowywany, a w którym działa dotąd osiem bramek konwencjonalnych, docelowo, przed wakacjami 2027 r. ma zacząć działać dziesięć bramek ABC i sześć bramek konwencjonalnych.

Zgodnie z porozumieniem stron kwota 7 mln zł z budżetu państwa pozwala na zakup dziesięciu bramek ABC, natomiast GTL zapewnia ok. 3 mln zł na instalację kolejnych pięciu urządzeń. Przetarg na dostawę urządzeń został już rozstrzygnięty.

Spodziewają się rekordu

Bramki ABC to zaawansowane technologicznie urządzenia biometryczne, które umożliwiają samodzielną odprawę. System polega na szybkim skanowaniu dokumentu tożsamości oraz automatycznej weryfikacji danych pasażera.

Prezes GTL Artur Tomasik zwrócił uwagę, że w tym roku Katowice Airport spodziewa się kolejnego rekordu liczby obsłużonych pasażerów. - Dlatego tak istotne jest podniesienie przepustowości infrastruktury portu na różnych poziomach, w tym m.in. w obszarze związanym z kontrolą paszportową - przyznał Tomasik.

Katowickie lotnisko należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego sieci połączeń skorzystała rekordowa liczba 7,3 mln pasażerów. Prognoza na 2026 r. zakłada obsłużenie 7,9 mln podróżnych. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo.