Katowice

Wypadek w kopalni "Pniówek". Nie żyją dwaj górnicy

Kopalnia węgla kamiennego "Pniówek"
Wypadek w kopalni. Nie żyją dwaj górnicy
Źródło: TVN24
W Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek" niedaleko Jastrzębia-Zdroju doszło do wypływu metanu. Wiceprezes JSW Adam Rozmus poinformował przed północą, że w wyniku tego zdarzenia zginęło dwóch górników.

W poniedziałek późnym popołudniem doszło do incydentu w kopalni węgla kamiennego "Pniówek" nieopodal Jastrzębia-Zdroju. Pierwszą informację o tym, że miało tam dojść do wypływu metanu, otrzymaliśmy na Kontakt24.

Przed godziną 19 związkowcy z Komisji Krajowej WZZ "Sierpień 80" przekazali informację, że w KWK "Pniówek" doszło do "wyrzutu skał i gazów". Niedługo później Dobre Związki JSW S.A. przekazały informację, że w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni prowadzona jest akcja ratownicza. "Niech Święta Barbara ma w swej opiece górników" - napisali związkowcy.

Nie żyje dwóch górników

Rzecznik JSW Wojciech Sury potwierdził później, że około godziny 17.10 w przodku N-9 "doszło do zdarzenia, w wyniku którego utracono kontakt z dwoma pracownikami". Podczas późniejszego briefingu prasowego wiceprezes JSW Adam Rozmus poinformował, że "doszło do zdarzenia polegającego na wydzieleniu się dużej ilości gazu złożowego, metanu" na głębokości ok. 900 metrów.

Rozmus potwierdził, że na miejscu pracowało łącznie 10 górników, a ośmiu ewakuowało się "o własnych siłach". - Z dwoma pracownikami w momencie (ewakuacji - red.) utraciliśmy kontakt - dodał. Od razu została rozpoczęta akcja ratownicza.

Przed północą wiceprezes JSW poinformował, że dwaj górnicy nie żyją. - Służby odnalazły poszukiwane osoby. Niestety lekarz przybyły na miejsce zdarzenia stwierdził zgon obu pracowników. (...) Okoliczności samego zdarzenia bada specjalna komisja - powiedział przed północą Adam Rozmus.

Dopytywany przez dziennikarzy poinformował, że zmarli górnicy mieli 40 i 41 lat. Zapewnił, że ich rodziny zostaną "otoczone szczególną opieką psychologiczną i materialną". - Mówimy o konkretnych odszkodowaniach, które w ramach uchwał zarządu obowiązują w Jastrzębskiej Spółce Węglowej - dodał. 

Kopalnia "Pniówek"
Kopalnia "Pniówek"
Źródło: Kasia Zaremba/PAP

Uwięzieni "bardzo doświadczeni pracownicy"

Wiceprezes JSW przekazywał, że dwaj górnicy, który zmarli, byli "bardzo doświadczonymi pracownikami" z kilkunastoletnim stażem pracy. Potwierdził, że jeden z nich to operator kombajnu.

Klatka kluczowa-116599
Rozmus o incydencie w KWK Pniówek: z dużym prawdopodobieństwem wiemy, gdzie znajdują się uwięzieni górnicy
Źródło: TVN24

Zgodnie z informacjami spółki kopalnia "Pniówek" była budowana w latach 1963-1974. W skład JSW weszła w 1993 roku. Obszar górniczy złoża Pniówek wynosi 28,6 km kw., a zasoby operatywne to 101,9 mln ton. Obszar górniczy złoża Pawłowice 1 to 15,8 km kw., a zasoby operatywne to 54,0 mln ton. Kopalnia produkuje węgiel koksowy typu 35.1.

W ostatnich dniach JSW zakończyła w Pniówku pogłębienie szybu III do głębokości 1053 metrów i oddała do użytkowania nowy poziom 1000 metrów. Prace nad tymi inwestycjami były prowadzone od 2020 roku.

pc

Autorka/Autor: bp, sz/gp

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kasia Zaremba/PAP

Jastrzębie-ZdrójŚląskGórny Śląskwojewództwo śląskiekopalnia
