Jedni szyją, drudzy dostarczają, a wszyscy powinni nosić. "Maskomat" ruszył w Bielsku-Białej

"To ważne, by wszyscy nosili maseczki"

Inicjatorami akcji jest małżeństwo lekarzy z Bielska-Białej – otolaryngolożka Sarka Solecka i ortopeda Wojciech Solecki. Najpierw uruchomili w Internecie stronę www.MaskaPolka.pl. To platforma wymiany informacji na temat osób, które szyją maseczki i tych, którzy ich potrzebują, ale też osób, które chcą je transportować lub mają materiały potrzebne do ich wykonania. Kolejnym pomysłem było stworzenie "maskomatu". Na moście nad Białą na głównym deptaku miasta zawisły zapakowane maseczki. Pierwsza partia rozeszła się w mgnieniu oka.

- Moja żona jest Czeszką, z tego względu bacznie obserwujemy też to, co się dzieje w Czechach. Tam już jest wprowadzony powszechny nakaz noszenia maseczek. Chcemy promować maseczki również w Polsce, zanim jeszcze pojawi się taki nakaz, bo wierzymy, że mogą one zmniejszyć rozszerzanie się epidemii. Zasada jest taka, że maski nie chronią osób, które je noszą, ale chronią osoby w ich otoczeniu. Dlatego ważne jest, żeby wszyscy je nosili, bo badania pokazują, że prawie 50 proc. ludzi może być bezobjawowymi nosicielami wirusa – powiedział Solecki cytowany przez rzeczniczkę magistratu.

Co najmniej dwie