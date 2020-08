"Nie brał udziału w zdarzeniu, ale jego zachowanie mogło je spowodować". Zatrzymanie po tragicznym wypadku

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na Śląsku, w którym zginęło dziewięć osób, oficjalnie ruszy w poniedziałek. Kluczowym świadkiem będzie kierowca autobusu, który na razie przebywa w szpitalu. Ale nie tylko on. W poniedziałek zostanie przesłuchany kierowca, który "nie brał udziału w zdarzeniu, ale jego zachowanie mogło je spowodować".

- Z moich informacji wynika, że ten kierowca znajdował się na miejscu zdarzenia, gdy pojawiły się służby i sam poinformował policję, że niejako uczestniczył w tym zdarzeniu. Policjanci chcą się od niego dowiedzieć, jaką rolę on odegrał w tym wypadku. Czy miał jakiś wpływ na to, co się stało - relacjonuje Jerzy Korczyński z TVN24.