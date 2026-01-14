"Pobili pokrzywdzonego na tle kibicowskim". Apel policji

Katowice Źródło: Google Earth

Funkcjonariusze prowadzą czynności w sprawie pobicia, do którego doszło 13 grudnia 2025 roku w rejonie Placu Marii i Lecha Kaczyńskich w Katowicach. Jak przekazali, "sprawcy pobili pokrzywdzonego na tle kibicowskim".

Zdjęcia i apel policji

Wizerunek osób podejrzewanych o udział w pobiciu został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Teraz zostały opublikowane przez policjantów.

Policja poszukuje sprawców Źródło: KMP Katowice

Wizerunki sprawców zostały uwiecznione na nagraniu z kamery monitoringu Źródło: KMP Katowice

Świadkowie zdarzenia oraz osoby, które mogą rozpoznać podejrzewanych lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji VI w Katowicach. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami 47 851 36 66 i 47 851 38 79 lub drogą mailową na adres kp6@katowice.ka.policja.gov.pl.

