Katowice Przechodziła przez autostradę, została potrącona. Kobieta była pijana Oprac. Mateusz Czajka |

Miejsce, gdzie doszło do wypadku na A4 w Katowicach Źródło: KMP w Katowicach

W piątek rano dyżurny katowickiej komendy dostał zgłoszenie o potrąceniu kobiety na autostradzie A4 na wysokości jednego z centrów handlowych. Na miejsce skierowane zostały służby ratunkowe. Potrącona 33-latka trafiła do szpitala, a utrudnienia w ruchu po wypadku objęły dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 33-letnia kobieta próbowała przejść przez całą autostradę na drugą stronę jezdni. W trakcie przechodzenia została potrącona przez osobową Skodę, której kierowca podjął próbę gwałtownego hamowania. Chwilę później w tył Skody uderzył kolejny pojazd" - relacjonowali policjanci.

Dwa promile alkoholu

Badanie wykazało, że 33-latka miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Prowadzone przez policję postępowanie będzie dotyczyło spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

