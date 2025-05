Grzegorz Braun podeptał flagę UE, wytarł w nią buty, a na koniec spalił

Incydent z udziałem europosła Grzegorza Brauna w Ministerstwie Przemysłu w Katowicach Źródło: Facebook/Grzegorz Braun

Kolejne skandaliczne zachowanie kandydata na prezydenta i europosła Grzegorza Brauna. Tym razem polityk w towarzystwie posła Romana Fritza pojawił się w Ministerstwie Przemysłu w Katowicach. Kiedy opuszczał budynek, zdjął flagę Unii Europejskiej, rzucił ją na podłogę, zdeptał, wytarł w nią buty i z nią wyszedł. Potem spalił ją przed pomnikiem przy kopalni "Wujek". Czynności w tej sprawie prowadzi już policja w Katowicach.

Do zdarzenia doszło przed południem w Ministerstwie Przemysłu w Katowicach. Wtedy do budynku w towarzystwie posła Romana Fritza, ale też innych osób wszedł kandydat na prezydenta RP i zarazem europoseł Grzegorz Braun. Jego oficjalny profil w mediach społecznościowych transmitował wizytę na żywo. Na nagraniu widać, jak europoseł wspólnie z posłem weszli do budynku i chcieli spotkać się z szefem resortu. W pewnym momencie pracownica ministerstwa poinformowała, że minister jest na posiedzeniu rządu.

Poseł i europoseł nalegali dalej, że chcą spotkać się osobą zastępującą szefa resortu. Do obu polityków ostatecznie przyszła dyrektor generalna Kinga Okrzesik-Faruga, która przyjęła kilkanaście pytań dotyczących funkcjonowania ministerstwa. Politycy zostali poinformowani, że na wszystkie zadane pytania otrzymają odpowiedzi.

Grzegorz Braun zabrał flagę Unii Europejskiej z Ministerstwa Przemysłu Źródło: Facebook/ Grzegorz Braun

Zdeptał flagę Unii Europejskiej, wytarł w nią buty, a na koniec spalił

Po rozmowie z dyrektor generalną politycy, zanim opuścili budynek, rozmawiali z dziennikarzami. W pewnym momencie Grzegorz Braun podszedł do stojącej obok polskiej flagi Unii Europejskiej, zdjął ją, mówiąc, że "tu jest Polska, nie Bruksela". Następnie rzucił ją na podłogę, nadepnął, wytarł buta i wyszedł z nią z budynku. Kilkanaście minut później, na profilu europosła pojawiła się kolejna relacja, na której widać, jak zabraną z ministerstwa flagę UE podpalił przed Pomnikiem Dziewięciu z KWK „Wujek”.

Grzegorz Braun spalił unijną flagę przed pomnikiem poległych górników KWK „Wujek” Źródło: Grzegorz Braun/Facebook

Zawiadomienie o kradzieży flagi

O incydencie z flagą policję poinformowało już Ministerstwo Przemysłu. - Składamy zawiadomienie na policję o dokonaniu kradzieży, ponieważ pan europoseł po swoim czynie zwinął tę flagę i ją zabrał ze sobą, na miejscu trwają czynności policji, są przesłuchiwani pracownicy - przekazał nam rzecznik Ministerstwa Przemysłu, Tomasz Głogowski. Śląska policja poinformowała w mediach społecznościowych, że prowadzi czynności w tej sprawie. "Katowiccy policjanci prowadzą czynności w związku z interwencją poselską jednego z kandydatów na Prezydenta RP, do której doszło dziś ok. godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Podczas wizyty kandydat zdjął flagę Unii Europejskiej i zabrał ją ze sobą, opuszczając budynek" - czytamy w krótkim komunikacie.

Katowiccy policjanci prowadzą czynności w związku ze zdarzeniem, do którego doszło dziś ok. godz. 10:00 w siedzibie... Posted by Policja Śląska on Tuesday, May 6, 2025 Rozwiń Policja prowadzi czynności Źródło: Facebook