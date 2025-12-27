Logo strona główna
Katowice

Chłopiec przeszedł całkowitą przebudowę serca. "Wyjątkowe osiągnięcie"

Chłopiec dochodzi do siebie po skomplikowanej operacji
Katowice
Źródło: Google Earth
Chłopiec dochodzi do siebie po rzadko stosowanej operacji typu double switch, która obejmowała przebudowę serca i transfer aparatu zastawki trójdzielnej. "To wyjątkowe osiągnięcie kardiochirurgów" - czytamy na stronie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

O niezwykłym przypadku Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach poinformowało w mediach społecznościowych. Mały pacjent dochodzi do siebie po operacji kardiochirurgicznej, polegającej na całkowitej przebudowie serca. Zabieg wykonano w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej.

Jak poinformował szpital, dziecko przeszło operację typu double switch, podczas której wytworzono komunikujący ubytek w przegrodzie międzykomorowej, umożliwiający lewej komorze bezpośrednie pompowanie krwi do aorty. W kolejnym etapie lekarze przeprowadzili rzadko wykonywany zabieg transferu aparatu zastawki trójdzielnej do prawej komory serca.

"To wyjątkowe osiągnięcie kardiochirurgów z GCZD! To prawdziwa magia świąt" - czytamy w opublikowanym przez szpital poście.

Chłopiec dochodzi do siebie po skomplikowanej operacji
Chłopiec dochodzi do siebie po skomplikowanej operacji
Źródło: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Tylko sześć takich zabiegów w 2025 roku

Jak podkreślają specjaliści GCZD, procedura stanowi istotny postęp w leczeniu pacjentów z tej grupy wad wrodzonych. Do niedawna mogli oni być leczeni wyłącznie w modelu serca jednokomorowego. Zastosowanie złożonej korekcji daje obecnie szansę na funkcjonowanie serca dwukomorowego.

Program operacji typu double switch jest w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka rozwijany od kilku lat we współpracy z Uniwersytetem Stanforda. Tylko w 2025 roku w katowickim ośrodku przeprowadzono sześć takich zabiegów.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/b

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

