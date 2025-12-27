Chłopiec przeszedł całkowitą przebudowę serca. "Wyjątkowe osiągnięcie"

O niezwykłym przypadku Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach poinformowało w mediach społecznościowych. Mały pacjent dochodzi do siebie po operacji kardiochirurgicznej, polegającej na całkowitej przebudowie serca. Zabieg wykonano w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej.
Jak poinformował szpital, dziecko przeszło operację typu double switch, podczas której wytworzono komunikujący ubytek w przegrodzie międzykomorowej, umożliwiający lewej komorze bezpośrednie pompowanie krwi do aorty. W kolejnym etapie lekarze przeprowadzili rzadko wykonywany zabieg transferu aparatu zastawki trójdzielnej do prawej komory serca.
"To wyjątkowe osiągnięcie kardiochirurgów z GCZD! To prawdziwa magia świąt" - czytamy w opublikowanym przez szpital poście.
Tylko sześć takich zabiegów w 2025 roku
Jak podkreślają specjaliści GCZD, procedura stanowi istotny postęp w leczeniu pacjentów z tej grupy wad wrodzonych. Do niedawna mogli oni być leczeni wyłącznie w modelu serca jednokomorowego. Zastosowanie złożonej korekcji daje obecnie szansę na funkcjonowanie serca dwukomorowego.
Program operacji typu double switch jest w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka rozwijany od kilku lat we współpracy z Uniwersytetem Stanforda. Tylko w 2025 roku w katowickim ośrodku przeprowadzono sześć takich zabiegów.
Autorka/Autor: MAK/b
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach