Dwie osoby zginęły w nocnym pożarze

W porannym raporcie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach przekazało informację o pożarze jednego z lokali w pięciokondygnacyjnym budynku przy ulicy Opolskiej w Katowicach.
Służby otrzymały zgłoszenie kilkadziesiąt minut po północy w niedzielę. "Łącznie z budynku ewakuowano się 8 osób. Po ugaszeniu pożaru, w trakcie przeszukiwania budynku, w jednym z pomieszczeń ujawniono zwłoki 2 osób" - poinformowało WCZK.
Z komunikatu wynika, że prawdopodobnie były to osoby w kryzysie bezdomności.
W pomieszczeniu dużo przedmiotów
Do pożaru doszło na parterze, silne zadymienie przedostało się na klatkę schodową. W pomieszczeniu, w którym pojawił się ogień nagromadzonych było dużo przedmiotów.
Z uwagi na stan ciał, trudno zidentyfikować ofiary, zapewne będą konieczne szczegółowe badania.
W akcji brało udział pięć zastępów strażackich. Działania zakończyły do po godzinie 6.
Pożary w Piekarach Śląskich i w Mszanie
Nie był to jedyny groźny pożar, do którego doszło minionej nocy w regionie. Przed północą 25 osób opuściło pięciokondygnacyjny budynek przy ul. Kotuchy w Piekarach Śląskich, doszło tam do pożaru piwnicy.
W niedzielę nad ranem strażacy zostali wezwani do gaszenia pożaru w Mszanie, gdzie ogień pojawił się na dachu domu przyjęć. Jeszcze przed przybyciem służb na miejsce ewakuowało się 13 osób.
