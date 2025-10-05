Dwie osoby zginęły w nocnym pożarze

Katowice Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W porannym raporcie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach przekazało informację o pożarze jednego z lokali w pięciokondygnacyjnym budynku przy ulicy Opolskiej w Katowicach.

Służby otrzymały zgłoszenie kilkadziesiąt minut po północy w niedzielę. "Łącznie z budynku ewakuowano się 8 osób. Po ugaszeniu pożaru, w trakcie przeszukiwania budynku, w jednym z pomieszczeń ujawniono zwłoki 2 osób" - poinformowało WCZK.

Z komunikatu wynika, że prawdopodobnie były to osoby w kryzysie bezdomności.

W pomieszczeniu dużo przedmiotów

Do pożaru doszło na parterze, silne zadymienie przedostało się na klatkę schodową. W pomieszczeniu, w którym pojawił się ogień nagromadzonych było dużo przedmiotów.

Z uwagi na stan ciał, trudno zidentyfikować ofiary, zapewne będą konieczne szczegółowe badania.

W akcji brało udział pięć zastępów strażackich. Działania zakończyły do po godzinie 6.

Pożary w Piekarach Śląskich i w Mszanie

Nie był to jedyny groźny pożar, do którego doszło minionej nocy w regionie. Przed północą 25 osób opuściło pięciokondygnacyjny budynek przy ul. Kotuchy w Piekarach Śląskich, doszło tam do pożaru piwnicy.

W niedzielę nad ranem strażacy zostali wezwani do gaszenia pożaru w Mszanie, gdzie ogień pojawił się na dachu domu przyjęć. Jeszcze przed przybyciem służb na miejsce ewakuowało się 13 osób.