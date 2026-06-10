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Katowice

Usunięto awarię na kolei. Przywracana jest rozkładowa jazda pociągów

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Tory, kolej
Poważne utrudnienia na trasie Podhalanina. Pociąg ma prawie 5 godzin opóźnienia
Źródło wideo: Kontakt24/internautka
Źródło zdj. gł.: Shutterstock - zdj. ilustracyjne
Usunięto awarię infrastruktury kolejowej w rejonie stacji w Katowicach. Przywracana jest rozkładowa jazda pociągów.

- Wszystkie kwestie związane z awarią zostały usunięte. Przywracana jest rozkładowa jazda pociągów - przekazał PAP Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PLK.

Jak podało w środę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), do awarii doszło we wtorek przed 21. "Na stacji Katowice wystąpiła awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym spowodowana uszkodzeniem kabla zasilającego podczas prac inwestycyjnych. Skutkiem awarii był brak kontroli położenia części rozjazdów, co wymagało ich ręcznego sprawdzania i zabezpieczania w terenie oraz okresowego wstrzymania ruchu pociągów" - podały służby kryzysowe wojewody.

W związku z utrudnieniami ruch był prowadzony w ograniczonym zakresie. Ze względu na spodziewane utrudnienia w porannym szczycie komunikacyjnym powołano Regionalny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz wzmocniono obsadę służb technicznych odpowiedzialnych za ręczne przygotowywanie przebiegów pociągów. Według WCZK, do środowego rana opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie - łącznie na 1983 minuty.

Jak wynika z informacji publikowanych na stronie Kolei Śląskich, opóźnienia poszczególnych pociągów w środę rano wynosiły od 10 do kilkudziesięciu minut, niektóre kursy zostały odwołane. Na wybranych odcinkach wprowadzono honorowanie biletów KŚ przez Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz PKP Intercity.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Kolejpociągi
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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