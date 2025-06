Siedmiolatek na rowerze wjechał wprost pod jadące auto. Nagranie

Policjanci przypominają zasady poruszania się na rowerach osób małoletnich: - dziecko do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę, - dziecko w wieku 7-10 lat może kierować rowerem, pod warunkiem, że znajduje się pod opieką osoby dorosłej lub porusza się tylko po chodniku. W tym przypadku traktowane jest jako pieszy, - dziecko, które skończyło 10 lat, może samodzielnie prowadzić rower po drodze publicznej, pod warunkiem posiadania karty rowerowej, która obowiązuje do 18. roku życia - rowerzyści, którzy ukończyli 18 lat, nie potrzebują dokumentu uprawniającego do jazdy po drogach publicznych, ale powinni znać przepisy ruchu drogowego i pamiętać o ich przestrzeganiu.

KMP Jaworzno